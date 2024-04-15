台南宮廟博物館徵件起跑 邀眾神之力傳承文化瑰寶
號稱「眾神之都」的台南，不僅宗教文化多元豐富，更擁有許多富含歷史文化的宮廟，為妥善保存廟宇工藝作品，台南市自2022年起推動「宮廟博物館」計畫，目前已有14間示範廟宇，今年徵件計畫將從29日起跑，今也由市長黃偉哲主持說明，廣邀寺廟或宗教團體一起保存宗教傳統工藝。
文化局表示，台南為台灣最早發展的城市，擁有眾多歷史悠久的廟宇，寺廟建築本身的匾、法器、彩繪甚至門板等，都具有高度歷史及藝術價值，近年來台南也積極推行宮廟就是傳統工藝博物館的概念，「宮廟博物館」目前有14間示範廟宇，6間廟宇獲頒認證表揚。
黃偉哲則說，許多人到國外旅遊訪問，都會到教堂或教會參觀，除了美輪美奐的建築，收藏品通常具有很高的藝術及典藏價值，今年「宮廟博物館」計畫擴大辦理，只要是在台南市登記立案的寺廟、宗教財團法人或宗教社會團體等都可申請，歡迎大家不藏私，一起傳承文化瑰寶。
文資處也說明，今年宮廟博物館計畫申請從29日起至5月10日止，為使參加者能迅速掌握「宮廟博物館」申請方式，宮廟博物館活動官網已提供申請表格及簡章資訊，市府更已製作申請懶人包，期望帶動更多廟宇、宗教團體參與計畫，傳承深富特色的宗教工藝。
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