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台南推宮廟博物館認證 廣邀宗教團體加入

中央社／ 台南15日電

台南市政府今天在國定古蹟台灣府城隍廟舉辦「宮廟博物館認證」徵件起跑記者會，市長黃偉哲出席廣邀寺廟或宗教團體加入，共同致力保存宗教傳統工藝作品，傳承文化珍寶。

黃偉哲致詞表示，許多人到國外旅遊時會造訪教堂或教會，除了欣賞建築之美，相關收藏品通常也具有很高藝術及典藏價值，而台南為台灣最早發展城市，擁有眾多歷史悠久廟宇，從建築本身、匾、法器、彩繪甚至門板，皆具高度歷史及藝術價值，如同一座座工藝博物館。

他說，為協助廟宇保存工藝，台南市政府在2022年推動「宮廟博物館」計畫，今年度擴大辦理，凡是在台南市登記立案寺廟、宗教財團法人或宗教社會團體，自4月29日至5月10日止，皆可提出申請。

黃偉哲指出，入選廟宇或宗教團體將參加後續輔導培力工作坊，實地了解如何保存、維護及展示文物，開展更多元宗教文化推廣，讓更多人在信仰宗教同時，得以欣賞「鎮館之寶」，品味宗教工藝文化。

台南市政府文化局提供資料指出，自2022年起推動「宮廟博物館」計畫，藉由培力輔導、展示推廣，促進台南宮廟文物保存維護意識、推廣典藏工藝作品，並規劃認證制度，加深廟宇及市民對在地傳統工藝認同，目前有6間廟宇獲頒認證表揚。

博物館 台南

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