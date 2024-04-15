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嘉市探索體驗教育園區 砍楊桃樹設露營區惹議
嘉義市南興國中探索教育園區傳為蓋露營區要砍除大批老楊桃樹，惹來爭議，民眾認為數10年以上老欉楊桃樹應該保留。校方說明，僅移除部分楊桃樹，仍會保留珍貴老樹。
南興國中第二校區「探索體驗學校」，占地約7.5公頃，是全國第一所由地方政府設置的探索體驗學校，有多達32項擁有國際認證的高低空設施，透過各種課程，讓學生認識並尊重大自然，體驗在戶外生活的技巧與樂趣，每年逾5000名學子前往體驗。
近來園區進行大整修，民眾發現園區為了興設露營區傳出要砍伐樹木，當中有不少從數十年到百年珍貴老欉楊桃樹面臨浩劫，園區裡還有棟老厝恐怕也難逃移除命運。
南興國中校長柯博議表示，今年起將推動第2、3期建設，2026年完成整個園區開發，露營區規畫在楊桃樹區，整個面積約4400平方公尺，實際開發設施營地棧板及設施約1800平方公尺，全區大小楊桃樹約有上千株，初估移除約60棵楊桃樹。
經嘉義大學評估楊桃樹密集、落果容易孳生蚊蟲，只會移除有蟲害、會影響林相的樹，但百年楊桃樹、老樹將會保留，後續露營區建置以原生植栽及綠覆率為原則，創造多元豐富的生態探索場域。
至於園區裡的老屋蓋在校地上，原是名老醫師的老家，已捐贈給學校，因有50年以上屋齡，會報市府文化局依文資法規辦理文資評估。
柯博議表示，露營區開發後將是全國少有的合法露營區，設施齊全也安全，除提供學校戶外教學，機關團體及一般民眾露營也可申請使用。
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