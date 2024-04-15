傳承家將文化1甲子 隍義堂登錄嘉市無形文化資產

創立於1962年的嘉義市鎮北宮駕前隍義堂什家將，除保留家將三師制度、法咒吟唱傳統外，罕見有女性法師，成員橫跨老中青三代傳承發展超過1甲子，獲登錄為嘉義市民俗無形文化資產。堂主林懷軒表示，雖然團員年齡層分布廣泛，但仍憂心文化斷層，主動向文化局提報，希望透過文資制度，促進新世代傳承。

嘉義市早期被稱「家將窟」，是全台重要家將文化傳衍地區；鎮北宮駕前隍義堂什家將，長期為北社尾地方廟會活動出陣，淨路、清厝、祭改、收驚等信仰服務。堂主林懷軒推廣什家將文化不遺餘力，主動向市府申請提報無形文化資產。

文化局長盧怡君表示，嘉義市什家將從城隍廟吉勝堂發展開始，首先於日本時代拓展出共義堂，隍義堂則在戰後因應地方社會發展需求，而自地藏庵共義堂什家將系統分衍，成為共義堂首間子堂；該堂長年擔任鎮北宮駕前什家將，積極協助地方民眾維持良好的民俗生活傳承，展現出地方特色和代表性。其成員以北社尾地區居民、鎮北宮信徒為核心，年齡層橫跨老中青三代，每年穩定出軍，且每周有固定團練時間，具備穩健傳承機制。

審議委員說明，隍義堂現仍保有導師、面師、法師等三師制度，並留存嘉義「義」字流派之傳承特色。每年出軍時，由法師與堂內成員共同安堂，唱唸法咒，為嘉義市少見保有法咒吟唱傳統的家將團體。甚至有台灣罕見女性法師、面師之傳承，足見其在傳統與現代之間，已取得傳承發展的平衡點。

5年前擔任堂主的林懷軒，精通家將各角色的陣法與拳步。從小學2年級開始參與堂內活動，抱著一股熱忱為神明服務，至今已超過30年；林懷軒表示，隍義堂現有團員約4、50人，最小為10歲，最年長者70歲。儘管年齡層分布廣泛，但他仍憂心文化斷層嚴重，於是主動向文化局提報，希望透過文資制度，帶領更多人認識家將文化內涵，重新塑造家將正面形象，促進新世代傳承。