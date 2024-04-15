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公共自行車單月使用破3萬次 雲林增設斗南等5站點
雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，初期在虎尾、斗六設置站點，借用次數快速成長，從初始單月7千次，到今年3月即將突破3萬次，因民眾使用頻率高、回饋佳，西螺、斗南、古坑、土庫、北港都爭取設置，縣府將陸續拓展站點及車輛布置。
雲林縣公共自行車採用MOOVO智慧單車系統，以縣內短程接駁為主要功能，彌補大眾運輸不足的問題，截至目前為止已在斗六、虎尾設置60站點，提供450輛公共自行車及電動輔助自行車供民眾借用，截至今年3月底止，單月借用次數已攀升至2.9萬多次，預計今年六月底前將完成120站點、900輛自行車布置。
雲林縣交通工務局長汪令堯表示，民眾使用公共自行車頻率高，除滿足通學、通勤需求，也帶來觀光效益，西螺、斗南、古坑、土庫、北港都爭取設置，目前已在古坑綠色隧道投入50輛公共自行車，預計6月底前完成西螺、斗南共10站點及各50輛車布置。
公共自行車租賃系統針對各類型交通節點（火車站、高鐵站、 停車場）、休閒及觀光遊憩場域（體育場館、公園、文化中心等）、住宅及商業區、各級公務單位及各級學校等處評估設置站點，因北港遊客人數多、土庫遊客近年也快速成長，地方對公共自行車的需求殷切期盼，汪令堯表示，將籌措經費，最慢明年底完成設置。
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