快訊

趾甲邊緣紅腫是怎麼了？皮膚科醫師盤點常見指甲問題，變藍紫色可能是1疾病

全支付APP出包！婆媽抽中「日本郵輪雙人大獎」 官方稍早對此做出回應

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？ 以色列找到喘息空間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公共自行車單月使用破3萬次 雲林增設斗南等5站點

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，初期在虎尾、斗六設置站點，借用次數快速成長，從初始單月7千次，到今年3月即將突破3萬次，圖為雲林縣政府站點。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，初期在虎尾、斗六設置站點，借用次數快速成長，從初始單月7千次，到今年3月即將突破3萬次，圖為雲林縣政府站點。記者陳雅玲／攝影

雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，初期在虎尾、斗六設置站點，借用次數快速成長，從初始單月7千次，到今年3月即將突破3萬次，因民眾使用頻率高、回饋佳，西螺、斗南、古坑、土庫、北港都爭取設置，縣府將陸續拓展站點及車輛布置。

雲林縣公共自行車採用MOOVO智慧單車系統，以縣內短程接駁為主要功能，彌補大眾運輸不足的問題，截至目前為止已在斗六、虎尾設置60站點，提供450輛公共自行車及電動輔助自行車供民眾借用，截至今年3月底止，單月借用次數已攀升至2.9萬多次，預計今年六月底前將完成120站點、900輛自行車布置。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，民眾使用公共自行車頻率高，除滿足通學、通勤需求，也帶來觀光效益，西螺、斗南、古坑、土庫、北港都爭取設置，目前已在古坑綠色隧道投入50輛公共自行車，預計6月底前完成西螺、斗南共10站點及各50輛車布置。

公共自行車租賃系統針對各類型交通節點（火車站、高鐵站、 停車場）、休閒及觀光遊憩場域（體育場館、公園、文化中心等）、住宅及商業區、各級公務單位及各級學校等處評估設置站點，因北港遊客人數多、土庫遊客近年也快速成長，地方對公共自行車的需求殷切期盼，汪令堯表示，將籌措經費，最慢明年底完成設置。

雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，初期在虎尾、斗六設置站點，借用次數快速成長，從初始單月7千次，到今年3月即將突破3萬次，圖為雲林縣政府站點。記者陳雅玲／攝影
雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，初期在虎尾、斗六設置站點，借用次數快速成長，從初始單月7千次，到今年3月即將突破3萬次，圖為雲林縣政府站點。記者陳雅玲／攝影

北港 古坑 自行車

延伸閱讀

民進黨地方黨部主委改選 雲林前主委廖丁賜搶頭香登記

300坪廠房幾燒光…雲林金農米碾米廠延燒逾8小時撲滅 財損難以估計

選後首日！虎尾新科鎮長謝票 麥寮新科鄉長拜神謝恩

雲林碾米廠火警 火載量大逾4小時仍在搶救

相關新聞

嘉市探索體驗教育園區 砍楊桃樹設露營區惹議

嘉義市南興國中探索教育園區傳為蓋露營區要砍除大批老楊桃樹，惹來爭議，民眾認為數10年以上老欉楊桃樹應該保留。校方說明，僅...

台南佳里設自來水受水池生變 地方反對將另覓他處

為穩定大台南未來供水，經濟部南區水利署分署規畫在佳里區設置容量2萬噸的自來水受水池地方反彈，立院財政委員會今勘查，立委郭...

嘉義縣府19局處釋出70名工讀缺 暑期工讀報名開跑

嘉義縣大專青年公部門暑期工讀今日開放報名，縣府19個局處提供70名青年服務機會，每月2萬7470元，含勞、健保及提撥6%...

傳承家將文化1甲子 隍義堂登錄嘉市無形文化資產

創立於1962年的嘉義市鎮北宮駕前隍義堂什家將，除保留家將三師制度、法咒吟唱傳統外，罕見有女性法師，成員橫跨老中青三代傳...

廟會燃放鞭炮勸導不聽 台南聯合稽查小組依規定開罰

台南市安南區昨晚有廟會遶境活動，有男子於昨晚10點多在安中路六段大馬路中擺放大量鞭炮，轄區警方立即派員前往協助勸導、制止...

公共自行車單月使用破3萬次 雲林增設斗南等5站點

雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，初期在虎尾、斗六設置站點，借用次數快速成長，從初始單月7千次，到今年3月即將突破3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。