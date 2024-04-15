快訊

趾甲邊緣紅腫是怎麼了？皮膚科醫師盤點常見指甲問題，變藍紫色可能是1疾病

全支付APP出包！婆媽抽中「日本郵輪雙人大獎」 官方稍早對此做出回應

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？ 以色列找到喘息空間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內閣頻傳借將南市府官員 黃偉哲再強調人才為國家所用

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
5月20日新內閣人選近期不斷曝光，不少是來自台南，昨晚也傳出客委會主委古秀妃北上消息，台南市長黃偉哲今早受訪則說「以古主委回應為主」，但他也強調，台南市各行各業人才，能夠為國家所用，都會抱持樂觀開放的態度。記者萬于甄／攝影
5月20日新內閣人選近期不斷曝光，不少是來自台南，昨晚也傳出客委會主委古秀妃北上消息，台南市長黃偉哲今早受訪則說「以古主委回應為主」，但他也強調，台南市各行各業人才，能夠為國家所用，都會抱持樂觀開放的態度。記者萬于甄／攝影

根據鏡周刊報導，台南市客委會主委古秀妃傳將接任新內閣客委會主委，古秀妃昨晚回應「沒這回事，謝謝」，台南市長黃偉哲今早受訪表示，「以古主委回應為主」，但從另一角度來說，台南市的各行各業人才，能夠為國家所用，都會抱持樂觀開放的態度。

5月20日新內閣人選近期不斷曝光，不少人選來自台南，對此，黃偉哲表示，不管是台南市政府官員、同仁，或是台南各行各業優秀的人才，能夠為國家所用，都會抱持開放樂觀、積極鼓勵的立場，所以未來是否有其他人才借將，都樂觀其成。

黃偉哲說，不管是未來的賴內閣，或是現在蔡英文總統的內閣，有相當多人具有台南市籍，像是曾任行政院副院長沈榮津、國科會主委吳政忠等。黃偉哲也再次強調，人才為國家所用本來就該鼓勵、讚賞。

內閣 黃偉哲

延伸閱讀

展現「四寶」農特產魅力 南市下營鵝桑柚豆嘉年華登場

晚婚、保母虐童案波及信心 南市寄養家庭招募不順

影／台南新建大樓傾斜疏散周邊住戶 黃偉哲：鄰損建商要負責

藍酸「台南幫」把持新內閣？黃偉哲：人才被看見 可喜可賀

相關新聞

嘉市探索體驗教育園區 砍楊桃樹設露營區惹議

嘉義市南興國中探索教育園區傳為蓋露營區要砍除大批老楊桃樹，惹來爭議，民眾認為數10年以上老欉楊桃樹應該保留。校方說明，僅...

台南佳里設自來水受水池生變 地方反對將另覓他處

為穩定大台南未來供水，經濟部南區水利署分署規畫在佳里區設置容量2萬噸的自來水受水池地方反彈，立院財政委員會今勘查，立委郭...

嘉義縣府19局處釋出70名工讀缺 暑期工讀報名開跑

嘉義縣大專青年公部門暑期工讀今日開放報名，縣府19個局處提供70名青年服務機會，每月2萬7470元，含勞、健保及提撥6%...

傳承家將文化1甲子 隍義堂登錄嘉市無形文化資產

創立於1962年的嘉義市鎮北宮駕前隍義堂什家將，除保留家將三師制度、法咒吟唱傳統外，罕見有女性法師，成員橫跨老中青三代傳...

廟會燃放鞭炮勸導不聽 台南聯合稽查小組依規定開罰

台南市安南區昨晚有廟會遶境活動，有男子於昨晚10點多在安中路六段大馬路中擺放大量鞭炮，轄區警方立即派員前往協助勸導、制止...

公共自行車單月使用破3萬次 雲林增設斗南等5站點

雲林縣公共自行車租賃系統去年8月上路，初期在虎尾、斗六設置站點，借用次數快速成長，從初始單月7千次，到今年3月即將突破3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。