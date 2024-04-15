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內閣頻傳借將南市府官員 黃偉哲再強調人才為國家所用
根據鏡周刊報導，台南市客委會主委古秀妃傳將接任新內閣客委會主委，古秀妃昨晚回應「沒這回事，謝謝」，台南市長黃偉哲今早受訪表示，「以古主委回應為主」，但從另一角度來說，台南市的各行各業人才，能夠為國家所用，都會抱持樂觀開放的態度。
5月20日新內閣人選近期不斷曝光，不少人選來自台南，對此，黃偉哲表示，不管是台南市政府官員、同仁，或是台南各行各業優秀的人才，能夠為國家所用，都會抱持開放樂觀、積極鼓勵的立場，所以未來是否有其他人才借將，都樂觀其成。
黃偉哲說，不管是未來的賴內閣，或是現在蔡英文總統的內閣，有相當多人具有台南市籍，像是曾任行政院副院長沈榮津、國科會主委吳政忠等。黃偉哲也再次強調，人才為國家所用本來就該鼓勵、讚賞。
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