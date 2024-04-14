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綠營台南黨部主委之爭 傳新系立委郭國文明領表

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨立委郭國文。圖／本報資料照片
民進黨立委郭國文。圖／本報資料照片

民進黨新潮流立委林俊憲、正國會立委陳亭妃被點名有望角逐民進黨2026台南市長之位，派系之爭恐在地方黨部主委改選提前開戰，15日開始領表登記，新系傳出將由立委郭國文參選主委一職，正國會派雖未正面表態，但盛傳將由正國會台南辦公室執行長蔡旺詮出征。

綠營南市黨部主委改選恐成派系之爭前哨戰，林俊憲、陳亭妃雙方陣營迄今雖未明確表態支持力挺，但外界盛傳陳亭妃可能推派正國會台南辦公室執行長蔡旺詮出征，其曾在台南縣市合併後，當選首屆台南市黨部主委，不過，陳亭妃回應，沒推人選，別亂臆測，下屆市長黨內由誰出線參選，也跟地方黨部主委沒直接關係。

新系則有意整合林俊憲與郭國文雙方資源系統，以「主委挺郭國文、市長挺林俊憲」方式包裝，希望讓新系各分支系統歸隊，但目前整合上似乎有難度，不少支持者對郭的處事態度仍存有疑慮，另外，同為新系子弟兵的立委林宜瑾、湧言會王定宇也尚未表態，是否能整合成功，仍有變數。

台南市黨部則表示，目前僅接獲立委郭國文明早有意前往黨部新營辦公室領表，本次黨職選舉領表登記時間為15日至19日、每日上午9點至下午5點止，登記地點為台南市黨部及新營辦公室，預計25日早上10點在台南市黨部進行候選人抽籤決定號次。

林俊憲 民進黨 郭國文 陳亭妃

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