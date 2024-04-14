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展現「四寶」農特產魅力 南市下營鵝桑柚豆嘉年華登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南下營鵝桑柚豆嘉年華農業產業文化活動，今在下營區農會登場，市長黃偉哲（中）等人籲請消費者多選購在地優質農特產。圖／台南市政府農業局提供
台南下營鵝桑柚豆嘉年華農業產業文化活動，今在下營區農會登場，市長黃偉哲（中）等人籲請消費者多選購在地優質農特產。圖／台南市政府農業局提供

2024台南下營鵝桑柚豆嘉年華農業產業文化活動，今在下營區農會熱鬧登場，農會結合在地，展現下營鵝肉、黑豆、蠶桑、文旦「四寶」產業魅力，市長黃偉哲更到場，籲請消費者力挺在地產業。

活動豐富的農特產市集、撲鼻而來的鵝肉香及令人食指大動的火雞料理吸引滿滿遊客選購品嘗，同時農會產業文化館內還能教育民眾如何辨識蠶絲真假，解說黑豆蔭油製作過程等，在玩樂體驗中進一步了解下營特色農畜產業，

市長黃偉哲上午也到場推銷在地美食，他指出，鵝肉、黑豆、蠶桑、文旦是下營四寶，當地林立的鵝肉商家為台19甲線帶來下營鵝肉公路美名，在地種植的國產黑豆、文旦及蠶桑品質優良，開發出一系列產品如桑椹汁、桑椹纖果茶、桑椹酵素、黑豆茶、黑豆蔭等都別具特色，還有頗具盛名的蠶絲被，許多黑豆蠶桑產品不僅是農業百大精品入選商品，也是本市「南得極品」伴手禮，值得民眾支持選購。

農業局副局長陳仲杰指出，下營區除是黑豆、蠶桑、文旦種植的重要區域外，畜牧產業也十分發達，該區肉鵝場約103場，飼養量達15萬隻，居全國第三，六都第一，火雞飼養場約22場，飼養量近2.5萬隻，居全國第二，是全國主要飼養地區，隨著肉鵝及火雞產業發展興盛，帶動當地鵝肉及火雞肉美食發展，燻茶鵝、鹽水鵝、醉鵝等鵝肉料理及火雞肉美食，都深受民眾喜愛。

文旦 美食 農會

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