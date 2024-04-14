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阿里山林鐵全線復駛在即 卻因為這個原因 列車今天暫停營運
嘉義縣阿里山森林鐵路因遭風災，崩塌中斷15年，在投入23億元復建，預計7月全線通車；今天上午在37公里900公尺處傳路樹倒塌，嘉義至十字路列車暫時停止營運；林鐵文資處表示，遊客可於1年內至各車站辦理退票。
阿里山林鐵今天上午10點33分，於37公里900公里處（鄰近交力坪車站）發生倒樹，由嘉義開往奮起湖及十字路車站的3個班次列車，分別暫時停靠於獨立山、梨園寮及交力坪，評估短時間內無法完成清理作業，將原車返回嘉義，影響旅客去程279人、回程283人，可於１年內至各車站辦理退票。
林鐵文資處表示，列車發車前，已依規進行路線巡查正常，第1班列車行經該處時發現倒樹後立即通報，並由監工區派員前往清理，評估無法於短時間內完成清理作業，因此本線嘉義至奮起湖、十字路來回計6班次列車均停止營運。
是否與近來地震頻傳有關？林鐵文資處表示，嘉義地區4月份已經出現19起地震，恐影響山區邊坡地質穩定，林鐵處會持續觀測，加強路線巡檢，如有發現影響木會立即移除，提高行車安全。
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