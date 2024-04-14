虎尾、麥寮補選揭曉 藍綠都說要檢討

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選，藍營支持的林嘉弘攻下虎尾鎮長，他的勝出，意味完整了國民黨與雲林張家2026選舉布局，麥寮鄉則由民進黨員的前鄉長許忠富重返執政，藍營惜敗、綠營也未占得便宜，對於選舉結果，藍綠都說「要檢討」。

麥寮鄉投票率達47.17%，民進黨許忠富9047票、國民黨許志豪6561票、民眾黨林宜豊2002票、無黨許留賓909票。民眾黨主席柯文哲傾全黨之力下鄉9天輔選，但林宜豊的得票數不如預期。虎尾鎮投票率37.33%，林嘉弘1萬657票勝出、無黨黃美瑤7974張票，民進黨林明正2489張票、無黨吳炳輝103票。

林嘉弘強調自己一定無縫接軌與立委丁學忠、縣長張麗善配合擘畫虎尾，其他候選人的優質政見也會作為他未來施政參考。許忠富說，這是責任的開始也是麥寮發展的開始，他為鄉打拚盡心盡力的心願終得完成，會傾全力再帶領麥寮雲林新興城市邁向新的境地。

虎尾鎮是雲林縣大票倉，是雲林張家大本營，「得虎尾便得天下」；藍營繼拿下海線一席立委，這次又攻下虎尾鎮長，意味完整了國民黨與雲林張家2026選舉布局。

對於改披藍袍的候選人許志豪未能拿下麥寮鄉長，張麗善表示，未來要繼續努力、加把勁，她也會在政策部分修正，取得鄉親認同。

民進黨在雲林已失去1席立委，劉建國身為民進黨雲林唯一一席立委，勢必要扛起收復雲林江山的重責大任，他表示，這次選舉結果對於民進黨2026大選是更大的挑戰，「不能迴避問題」，要更謙卑面對，檢討如何讓支持者重燃信心。縣黨部執行長邱世文說，重燃支持者熱情，是未來努力的方向。