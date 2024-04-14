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阿里山林鐵提報告 拚7月全線通車

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義報導
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，迎來全新風貌，預計7月全線通車。記者黃于凡／攝影
阿里山森林鐵路最後一哩路42號隧道打通，迎來全新風貌，預計7月全線通車。記者黃于凡／攝影

聞名國際嘉義縣阿里山森林鐵路先後遭莫拉克及杜鵑颱風，崩塌中斷15年，前瞻計畫投入23億元復建，林鐵文資處預計7月全線通車，可從北門火車站一路坐小火車上阿里山火車站，串聯森林遊樂區觀光廊帶，地方倡議規畫3天2夜遊程深度體驗部落文化，帶動旅遊經濟發展。

雄獅旅遊看好林鐵全線通車商機，攜手阿里山林鐵文資處，打造升級版林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」套裝遊程，啟用林鐵舊車廂重新改裝彩繪的生態列車「栩悅號」，訂5月24日首航，讓百年森林鐵道華麗轉身。

林鐵文資處長黃妙修說，栩悅號是林鐵百年來首輛以生態為主題設計改裝列車，擁有360度環繞「透明駕駛室」，以台灣特有「阿里山迎賓鳥」栗背林鴝發想，採用雄鳥藍色羽毛及橘色領巾作外觀顏色搭配、雌鳥淺黃羽色作為內裝設計，車廂有包廂席、瞭望席等巧思空間。

林業署長林華慶說，42隧道是林鐵通車最後一哩路，實際工期雖只有3年，但因重建位置改變須環評，且經文資審議、鄒族部落諮商，前後共花費6年時間，前年12月29日貫通隧道，去年12月20日完成主體工程，將提試營運報告到交通部，希望7月全線通車。

阿里山鄉長高瑞芳說，阿里山林鐵全線復駛，地方樂見其成也很期待，但大多數人進入阿里山森林遊樂區遊玩，與周圍部落連結不大，建議規畫3天2夜遊程，深入部落體驗鄒族文化。竹崎鄉長曾亮哲說，阿里山林鐵有7成路線在竹崎鄉，盼未來沿線車站以新面貌亮相，吸引更多人潮觀光。

火車站 觀光列車 阿里山

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