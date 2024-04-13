快訊

批教改30年 北一女師區桂芝：如失速列車、教學現場雪崩式陷落

德州媽媽再爆黃子佼誘未成年少女穿布料極少泳裝 還要受害者對小S保密

今年五一勞動節確定無法全國放假 行政院官員揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不如預期…雲林虎尾、麥寮補選 到下午的投票率「跌」破眼鏡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣虎尾和麥寮兩場鄉鎮長補選，到今天下午投票率不如預期。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾和麥寮兩場鄉鎮長補選，到今天下午投票率不如預期。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長補選今天投票，因天氣晴朗，上午部分投票所還出現排隊人潮，可是過了中午呈現「疲軟」，各投票所門可羅雀，下午2點距投票截止只剩2小時，投票率竟都不到4成，低到超乎預期，預期當選票數門檻可能將下修，各候選人更加緊張。

雲林縣選委會下午2點統計投票率，麥寮僅38.7%，人口最多的虎尾鎮更低只有30.4%，距離下午4點的投票截止時間只剩2小時，投票率比預估的4成還低，有人用「跌」破眼鏡來形容。

這次麥寮和虎尾補選，藍白均傾全黨之力動員輔選，國民黨主席朱立倫多次南下助選，民眾黨主席柯文哲甚至到麥寮助選外加Longstay長達10天，但效果似不如預期，到今天下午2時麥寮投票率未破4成，虎尾更只跨過3成門檻。原本預估虎尾當選門檻約7千至8千票、麥寮安全門檻約6千至7千票，恐怕得再下修。

投票率 補選 門檻 雲林

延伸閱讀

麥寮鄉長補選今投票 早鳥選民投票所沒開就來排隊

雲林虎尾鎮長補選 候選人各有「幸運小物」助攻

影／柯文哲9天Longstay麥寮助選 今早陪投票...感想出乎意料

超級補選日？ 全台6場補選13日登場 各地選情一次看

相關新聞

阿里山林鐵預計7月全線通車 地方盼串連部落觀光資源

阿里山森林鐵路因颱風崩塌中斷15年，前瞻計畫投入23億元復建，林業及文資處預計7月1日全線通車，可從北門火車站一路坐小火...

不如預期…雲林虎尾、麥寮補選 到下午的投票率「跌」破眼鏡

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長選舉今天投票，因天氣晴朗，上午部分投票所還出現排隊人潮，可是過了中午呈現「疲軟」，各投票所門可羅...

影／來嘉市圓林仔追「4月雪」 一次遍賞桐花、粉紅花旗木、石斛蘭

嘉義市後庄里圓林仔社區今年因氣候偏暖，桐花提前綻放，雪白花瓣布滿樹梢，蜿蜒路上如一片「4月雪」，清雅可人，市府與客委會上...

南瀛5大香陣頭缺人手險開天窗 維繫民俗辛苦無人知

台南香科年熱鬧滾滾，南瀛5大香除去年剛辦完的「蕭壠香」 外，土城香12日「起鼓」，接下來學甲香、麻豆香、西港香將先後登場...

嘉義義竹鄉務農人口老化 桑椹盛產卻缺工採收愈發嚴重

嘉義縣義竹鄉是桑椹主要產地，溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年產出600公噸桑椹，4月進入主要產期，但隨...

麥寮鄉長補選今投票 早鳥選民投票所沒開就來排隊

雲林縣麥寮鄉長補選今天投票，一大早各投票所尚未開門，就有不少早鳥選民排隊等候投票，連一向早起工作且8點準時陪同投票的柯文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。