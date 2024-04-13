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不如預期…雲林虎尾、麥寮補選 到下午的投票率「跌」破眼鏡
雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長補選今天投票，因天氣晴朗，上午部分投票所還出現排隊人潮，可是過了中午呈現「疲軟」，各投票所門可羅雀，下午2點距投票截止只剩2小時，投票率竟都不到4成，低到超乎預期，預期當選票數門檻可能將下修，各候選人更加緊張。
雲林縣選委會下午2點統計投票率，麥寮僅38.7%，人口最多的虎尾鎮更低只有30.4%，距離下午4點的投票截止時間只剩2小時，投票率比預估的4成還低，有人用「跌」破眼鏡來形容。
這次麥寮和虎尾補選，藍白均傾全黨之力動員輔選，國民黨主席朱立倫多次南下助選，民眾黨主席柯文哲甚至到麥寮助選外加Longstay長達10天，但效果似不如預期，到今天下午2時麥寮投票率未破4成，虎尾更只跨過3成門檻。原本預估虎尾當選門檻約7千至8千票、麥寮安全門檻約6千至7千票，恐怕得再下修。
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