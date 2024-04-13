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台南芭樂首度登陸加拿大 舉辦農漁產品展售會

中央社／ 溫哥華12日專電

台南芭樂首度登陸加拿大，今天在溫哥華國華超市舉辦農漁產品展售會，許多僑胞早早就來排隊搶購芭樂、鳳梨、火龍果等蔬果。今年是台南建城400週年，台南市政府希望將屬於台南的好滋味分享給加拿大。

「抵加交陪－台南番石榴暨農漁產加工品展售會」擠滿熱情的貴賓和僑胞。台南市政府農業局表示，台灣芭樂每年58%的外銷量到加拿大，顯見加拿大民眾很喜歡芭樂。去年台南文旦在加拿大銷售成果豐碩，因此趁勝追擊，主打芭樂。台南芭樂產量全台第3，玉井、楠西、 南化、左鎮等區是主要產區，品質受肯定。

台南農業局長李建裕說：「台南水質特別好，種植出來的蔬果特別甜美，珍珠芭樂和紅心芭樂都是市場寵兒，這次先運7公噸來，由於數量有限，想搶可要快了。除了芭樂外，還搭配口碑居全台之冠的金鑽鳳梨、火龍果、有機蔬菜、虱目魚等最優質的產品登陸，讓加拿大民眾品嚐多元的好滋味。」

專賣台灣產品的國華超市董事長周怡華表示，適逢台南建城400週年及國華超市30週年，雙方再次攜手合作。

周怡華說，上一次文旦展銷會產品秒殺，這一次芭樂一定也會在加拿大打響知名度。「加拿大各族裔民眾都很喜歡台灣產品，而且對芭樂的接受度很高。而台南芭樂爽脆多汁，具有特殊甘味香氣，一吃就知道，和其他國家產的芭樂很不一樣。」

現場舉辦試吃活動，數百名民眾食指大動，現場買氣爆棚。

大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席之一黃宗芹說，台南水果實在太好吃了。「尤其是紅心芭樂口感非常甜美，讓我回憶起小時候住的社區就有好幾顆紅心芭樂樹，能夠在加拿大也嚐到家鄉味，真的很感動。」

溫哥華台灣貿易中心主任邱仕敏說，台灣食品是他在加拿大「交陪」（應酬、交際往來）、推廣貿易生意的靈魂工具，因為各族裔都很喜歡台灣來的美食。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說，台灣農產品在世界上廣受讚譽，加拿大也是農業大國，在農業科技、病蟲害防治等方面領先全球，台加在農業上的合作將有巨大潛力。

加拿大 台南 溫哥華 超市

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