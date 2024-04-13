影／來嘉市圓林仔追「4月雪」 一次遍賞桐花、粉紅花旗木、石斛蘭

嘉義市後庄里圓林仔社區今年因氣候偏暖，桐花提前綻放，雪白花瓣布滿樹梢，蜿蜒路上如一片「4月雪」，清雅可人，市府與客委會上午在圓林仔幸福山舉辦「憶桐趣」桐花祭活動，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠與來賓開幕，追花一次，可盡賞桐花、粉紅花旗木、石斛蘭丰姿，享受悠閒周休假日時光。

市府上午先在伯公廟舉行「敬伯公」祭儀，接著轉到幸福山丘草坪區為「憶桐趣」活動開幕，今、明2天安排花樹下不插電音樂會演出，邀請范宸菲、夏以儷、彤溫岑二重唱及Mr.One樂團等多組知名客家歌手、街頭藝人及嘉義市客家文化協會接力演唱，結合周邊小農文創市集，邀民眾大手牽小手來「嘉」賞桐。

春夏交替，圓林仔社區嬌柔雪白的桐花，隨風飛舞有如4月雪，行在桐花樹下賞花，浪漫愜意。由於天熱少雨，油桐花開得快，目前已花開5成，除主角桐花，還有粉紅花旗木、石斛蘭，吸引民眾追花賞景、拍照。

嘉市客家人口約2萬人，圓林仔社區是百年前丘陵上散居形成小部落，轄內有古亭畚、百年荔枝樹、順心園、幸福馬場、幸福山丘等，以自然生態與藝術為永續發展特色，擁有豐沛自然及人文景觀。