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南瀛5大香陣頭缺人手險開天窗 維繫民俗辛苦無人知
台南香科年熱鬧滾滾，南瀛5大香除去年剛辦完的「蕭壠香」 外，土城香12日「起鼓」，接下來學甲香、麻豆香、西港香將先後登場，香科中文武陣頭引人注目，但近年少子化影響到陣頭傳承，學甲香唯一人力扛抬的蜈蚣陣，3天遶境需要108位神童，但險些湊不齊開天窗；麻豆香宋江陣僅限男性，且訓練辛苦，最後開出1人2萬元訓練金「徵才」，才找到人手開練。
台南學甲慈濟宮上白礁年年舉行，2022年登錄為國定民俗，包括遙祭祖廟、請水火香、文武陣頭、藝閣，其中後社集和宮蜈蚣陣以純人力扛抬，坐上面的神童遶境時沿路撒下糖果還有加碼禮品，別具特色，但今年適逢4年一科的「學甲香」，3天大遶境碰到上班日，人力更加吃緊。
學甲慈濟宮董事長王文宗說，蜈蚣陣每天需要200名以上的扛工，為維持傳統相當吃力，近年偶有缺人、扛不住而「罷工」情形，今年蜈蚣陣每天需36名神童，3天就是108人，下周剛好是國小段考，家長、學童不好請假，學甲區的學校為此提前到本周考試，加上地方人士奔走兼贊助，「出錢兼拜託」，好不容易才把人湊齊。
西港慶安宮「西港香」及麻豆代天府「麻豆香」5月登場，也面臨類似問題，西港香以文武陣頭聞名，白鶴陣、金獅陣曾在國慶大會表演，但為維持陣頭運作，小學生、幼童外，宋江陣也開放女性加入。麻豆香的宋江陣仍以男性為主，但人力不足得四處招募，寮仔廍護安宮宋江陣上月中開館操練，邊練邊招人，開出1人訓練獎金2萬元，最後總算湊齊出陣所需的50人。
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