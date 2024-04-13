嘉義義竹鄉務農人口老化 桑椹盛產卻缺工採收愈發嚴重

嘉義縣義竹鄉是桑椹主要產地，溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年產出600公噸桑椹，4月進入主要產期，但隨著農村人口老化，缺工問題逐年嚴重，農民面臨找不到人採收難題，縣長翁章梁今到下溪洲鳳山宮參加義竹桑椹節，推廣桑椹鮮果及加工品。

義竹鄉長黃政傑說，義竹鄉桑椹種植面積約20公頃，共種植約1萬株桑椹樹，每年產出600公噸桑椹，全鄉採用「自然農法」栽植，人工除草，不施化肥與農藥；每年4月桑椹生產期間，溪洲村和東後寮產區桑樹結果纍纍、紅紫相間，是美麗的農園景色。

義竹鄉果樹產銷第一班班長柯宗志說，今年雨水較去年還多，桑椹產量好且品質佳，但因桑椹無法使用機器採收，會把沒熟的都拔下來，所以仰賴人工採收，近年農村人口老化及減少，缺工問題逐年嚴重，早期還找得到婦女採收，現在愈來愈找不到人力，相當困擾。

縣府農業處指出，義竹鄉今年桑椹品質佳，本周進入盛產期，預計可採收至4月底，但因鮮果不易保存，長期輔導農民加工製成果汁、果醬和果乾等加工產品，今年更由嘉義大學、工研院合作研發桑椹鮮果凍乾，將農業產值提升數十倍，促進產業發展。