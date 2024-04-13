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麥寮鄉長補選今投票 早鳥選民投票所沒開就來排隊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮鄉長補選今天一大早位於市區的投票所就有不少選民排隊等候投票。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉長補選今天一大早位於市區的投票所就有不少選民排隊等候投票。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮鄉長補選今天投票，一大早各投票所尚未開門，就有不少早鳥選民排隊等候投票，連一向早起工作且8點準時陪同投票的柯文哲也都感到驚訝，4名候選人也都上午9點前就完成投票，他們心情顯得愉快並對自己都具信心。

麥寮鄉長補選今天投票，因清明連假剛結束，年輕人返鄉投票情況一如預期，上午投票的選民多半是中高齡選民，尤其投票所尚未開門，就有不少務農巡完農田的早鳥農民，約7點半就來排隊等候投票，他們說，早起習慣，住家距離投票所又遠，所以巡完農田，到市場吃完早餐就來投票。

今早民眾投票情況雖踴躍，但一般估計投票率最多可能也在5成上下，這次補選麥寮共4人參選，分別是民眾黨林宜豊、縣議員許留賓、民進黨員以無黨參選的前鄉長許忠富，及由綠轉藍獲國民黨徵召的前縣議員許志豪。

今天上午4人都起個大早前往投票，許忠富帶著太太一起到興華村玉安宮參拜後完成投票，他說，拚了很多天但不覺得累，感謝多位中央民代相繼前來助選，也肯定他過去所做的努力，今天投完票心情愉悅，對自己也有信心。許留賓也說，昨天睡得好今天用好心情來投票。許志豪也說，這陣子用最認真的態度拼到最後一刻，到昨晚放鬆好好睡一覺，今天來投票對自己也有信心。

麥寮補選預計今天下午約五點左右就可完成開票，各陣營人馬沒有放鬆，並用冷靜心情等待開票結果。

候選人許留賓今早也完成投票。記者蔡維斌／攝影
候選人許留賓今早也完成投票。記者蔡維斌／攝影
許留賓投完票向媒體拱手打招呼。記者蔡維斌／攝影
許留賓投完票向媒體拱手打招呼。記者蔡維斌／攝影
投票所一開門就有不少人進場投票，秩序良好。記者蔡維斌／攝影
投票所一開門就有不少人進場投票，秩序良好。記者蔡維斌／攝影
候選人許志豪投完票走出票所顯得愉快。記者蔡維斌／攝影
候選人許志豪投完票走出票所顯得愉快。記者蔡維斌／攝影
參候選許忠富帶著太太一起前往投票。記者蔡維斌／攝影
參候選許忠富帶著太太一起前往投票。記者蔡維斌／攝影
許志豪今早前往投票，在票所等候領票。記者蔡維斌／攝影
許志豪今早前往投票，在票所等候領票。記者蔡維斌／攝影
許忠富投完票走出票所心情顯得愉快。記者蔡維斌／攝影
許忠富投完票走出票所心情顯得愉快。記者蔡維斌／攝影

投票率 補選 鄉長 雲林

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