麥寮鄉長補選今投票 早鳥選民投票所沒開就來排隊

雲林縣麥寮鄉長補選今天投票，一大早各投票所尚未開門，就有不少早鳥選民排隊等候投票，連一向早起工作且8點準時陪同投票的柯文哲也都感到驚訝，4名候選人也都上午9點前就完成投票，他們心情顯得愉快並對自己都具信心。

麥寮鄉長補選今天投票，因清明連假剛結束，年輕人返鄉投票情況一如預期，上午投票的選民多半是中高齡選民，尤其投票所尚未開門，就有不少務農巡完農田的早鳥農民，約7點半就來排隊等候投票，他們說，早起習慣，住家距離投票所又遠，所以巡完農田，到市場吃完早餐就來投票。

今早民眾投票情況雖踴躍，但一般估計投票率最多可能也在5成上下，這次補選麥寮共4人參選，分別是民眾黨林宜豊、縣議員許留賓、民進黨員以無黨參選的前鄉長許忠富，及由綠轉藍獲國民黨徵召的前縣議員許志豪。

今天上午4人都起個大早前往投票，許忠富帶著太太一起到興華村玉安宮參拜後完成投票，他說，拚了很多天但不覺得累，感謝多位中央民代相繼前來助選，也肯定他過去所做的努力，今天投完票心情愉悅，對自己也有信心。許留賓也說，昨天睡得好今天用好心情來投票。許志豪也說，這陣子用最認真的態度拼到最後一刻，到昨晚放鬆好好睡一覺，今天來投票對自己也有信心。