極端氣候暴雨成災 雲林縣率團赴日取經防洪

近年極端氣候影響，經常帶來暴雨致災，雲林縣政府為提升防洪及防災能力，副縣長謝淑亞率團至日本考察，除借鏡日本首都圈外郭放水路工程的防洪措施，雙方也就都市開發導致的水害問題、如何塑造人與自然能夠共生的河川進行交流。

謝淑亞4月7日至12日率領縣府水利考察團至日本考察，團隊到日本三島市拜訪Groundwork三島事務局(簡稱GW三島)，實地了解日本源兵衛川改造過程與再生成果，並參加台日交流「河川整備論壇」，由雲林科技大學教授黃世輝、雲林縣山線社區大學執行長黃莉婷，針對雲林河川水環境整備的過去、現狀與未來、社造方向，以及山線社大的執行成果進行報告。

考察團也到日本鶴見川水資源中心參訪，探討都市排水防洪安全議題以及環保教育活動對於鶴見川流域的永續發展的重要性，並到有「地下神殿」之稱的日本首都圈外郭放水路工程參觀，深入了解其防洪技術及運作機制，期盼借鏡日本防洪措施，提升雲林縣防災能力，保障民眾生命財產安全。

日本首都圈外郭放水路位於埼玉縣春日部市，1993年動工、2006年落成，排水系統長達6.3公里，針對埼玉縣至東京都地區，極端強降雨帶來的洪水，暴雨期間，水由豎井進入，沿地下隧道流動，透過地下滯洪池儲存洪水量，有效調節河川流量，進而降低洪峰流量及洪水風險，減少城市內部積水情況，有效保護城市和居民。

謝淑亞表示，首都圈外郭放水路可付費到地下參觀，參觀之旅非常受遊客歡迎，縣府除借鏡防洪、防災措施，也可思考讓雲林的重大公共工程建設成為城市的驕傲與亮點，進而產生觀光價值。