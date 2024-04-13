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疑「管湧」淘空地基 建商急灌漿

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南北區新建大樓開挖一旁民宅傾斜疏散住戶，工務局會同土木技師現場勘查。記者周宗禎／攝影
台南北區新建大樓開挖一旁民宅傾斜疏散住戶，工務局會同土木技師現場勘查。記者周宗禎／攝影

台南市連續發生2起大樓建案工安事故，上月初是中西區五妃街與西門路口皇龍建案連續壁施工不慎，造成道路塌陷成巨坑，這次是北區北華街大樓開挖地下室時疑因「管湧」淘空地基，造成鄰屋龜裂傾斜，都勒令停工中，因台南市區屬昔日台江內海或邊緣，因此開挖地下工程時都會遇到猛冒地下水，工程單位指出現代技術工程都可克服，但施工上要更謹慎才能確保工地安全。

台南市工務局表示，北華街建案申請地下室開挖，因前晚現場「管湧」後，立即告知現場停工，管湧是在滲流作用下，土壤中的細顆粒從粗顆粒孔隙中被帶走或沖出的現象，最終發展成一條管道，細顆粒被滲流帶入到孔洞中，沿管道噴湧而出，建設公司緊急回填灌漿防護，前晚澆置深度約30公分。持續確認管湧是否改善。

台南市土木技師公會理事長許引絃表示，北華街建案4月初接到民宅申請鄰損鑑定，因民眾反映房子有傾斜，初勘先測量但當時傾斜度還未超過200分之1，前天再測傾斜度擴大，緊急要求停工，其中2戶傾斜度比較大有安全疑慮，建商灌漿後要達到工地穩定，後續再檢討施工工法，鄰宅可透過扶正工法等搶救。

台南 台江 地下水

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