台南建案開挖 鄰宅傾斜撤11戶

台南市北區北華街一處大樓建案工地進行地下開挖工程，造成周邊透天厝龜裂、傾斜，市府勒令停工，緊急撤離11戶；民代表示日前就接獲居民陳情，這是嚴重工安意外。上月初才有大樓建案工地塌陷，加上花蓮地震餘震不斷，要求全面檢視；市長黃偉哲表示，已要求工務局介入處理，若是施工造成會直接開罰建商，也會建立全面巡檢制度。

工務局表示，大樓建案預計興建12層樓、地下2層，向下開挖10公尺，2021年8月取得建照，2022年2月23日申報開工，工地周邊都是老舊透天厝，近期施工單位向下開挖，未料造成鄰房龜裂，持續監控發現傾斜度變大，要求建商立即停工及灌漿回填。

住戶表示，這裡百年前是海灘，地層鬆軟地下水含量高，屬於舊城區，住宅也大多比較老舊，很擔心施工影響安全，施工打樁震動與噪音影響到安寧，希望政府多注意。

黃偉哲表示，經釐清若是施工造成「鄰損」、建商須負責任，並建立第三方公正鑑定制度，他已要求工務局介入處置，若確認建商造成工安問題，市府會開罰，協助保障住戶權益，也會全面推動重大工程須有前中後全程巡檢、預防工安意外。

議員陳怡珍指出，上月初才發生大樓工地塌陷，又有花蓮強震餘震效應，不可不慎；議員李宗霖也說，地震後可能造成土壤液化，影響鋼筋握裹力，此案地震前才開挖地下室且灌漿，應全面檢視灌漿後地基是否穩固。

工務局表示，台南建築物施工中管制要點規定，地震發生前7日內有澆置混凝土的5層樓以上或供公眾使用建築物，應檢具混凝土鑽心試驗報告書送工務局備查，未依規定檢附前項資料，不得申報次一階段勘驗或領取使用執照。