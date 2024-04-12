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無米樂大集合 台南後壁頂長社區晉級金牌農村決賽

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
後壁頂長社區代表南市參加金牌農村競賽，以「米樂休閒農業區」概念提案，晉級最後22強。圖／南市府農業局提供
後壁頂長社區代表南市參加金牌農村競賽，以「米樂休閒農業區」概念提案，晉級最後22強。圖／南市府農業局提供

第三屆金牌農村競賽日前舉辦第一階段初審，全台共45個參賽單位經歷3天書審、策展評審及簡報評審，選出第二階段的22強，台南市後壁區頂長社區以「米樂休閒農業區」概念，整合周邊有營造基礎的社區提案，獲得評審青睞，挺進最後22強名單，將進入第二階段現勘審查決賽。

南市農業局局長李建裕說，第三屆金牌農村競賽從去年各縣市初賽開始就競爭激烈，全台共有974個單位報名，南市初賽就有91個社區競逐，選拔出後壁頂長社區、善化溪美社區及白河草店社區代表南市，參加全國決賽。

第三屆金牌農村競賽上月29日到31日在台北市西門紅樓舉辦第一階段初審，全台共45個參賽單位經歷三天書審、策展評審及簡報評審，農業部農村發展及水土保持署今天公布第一階段初審結果，共22個參賽單位入選，南市則由後壁頂長社區脫穎而出，晉級最後決賽。

農業局表示，在策展評審及簡報評審中，後壁區頂長社區跨領域整合頂長社區、無米樂社區、後壁區農會、俗女村以米樂休閒農業區規模提案，社區理事長張美雪、黃正雄，俗女村長吳翊榛、農會總幹事林怡歆等人穿著頂長宋江陣衣服及道具，簡報外還唱跳演出，讓委員評審留下深刻印象。

台南市長黃偉哲表示，後壁區頂長社區晉級第二階段實屬不易，也期望能在現勘審查有好表現，為台南市拿下全國金牌農村。

後壁頂長社區代表南市參加金牌農村競賽，以「米樂休閒農業區」概念提案，晉級最後22強。圖／南市府農業局提供
後壁頂長社區代表南市參加金牌農村競賽，以「米樂休閒農業區」概念提案，晉級最後22強。圖／南市府農業局提供
後壁頂長社區代表南市參加金牌農村競賽，以「米樂休閒農業區」概念提案，晉級最後22強。圖／南市府農業局提供
後壁頂長社區代表南市參加金牌農村競賽，以「米樂休閒農業區」概念提案，晉級最後22強。圖／南市府農業局提供

農會 黃偉哲

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