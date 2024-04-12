農民數位轉型卡關 雲林打造簡便數位農業平台助攻
傳統農業轉型智慧農業，部分農民礙於資訊系統不夠簡便卡關，雲林縣府建置「數位農業行動平台」，以友善視覺化方式呈現農情資訊，新建模擬作物產值及預測收入功能，擴增「雲林農情通」LINE服務，讓農民即時掌握各類農作物的種植狀況和市場價格等資訊，縮短數位落差。農民試用後回饋「比農業部的好用」。
雲林縣是農業大縣，6成人口從事農業相關工作，面臨智慧農業轉型，部分農民卻礙於使用不便無法跟進，縣長張麗善表示，縣府自2020年開始與逢甲大學地理資訊系統研究中心、易圖科技合作，建置「雲林縣數位農業行動平台」，今年再斥資200萬元，新建農地智囊模擬作物模型產值及預測收入，以及智慧農場示範場域，並擴增「雲林農情通」LINE服務。
為加強農業氣象服務發展，雲林縣政府與交通部中央氣象署去年底簽訂合作備忘錄，共同推動氣象觀測作業及氣象資料在地化加值應用，優化雲林數位農業平台農業氣象預警模組，並加強氣象資料圖像查詢功能，縣府農業處長魏勝德表示，小到單一農場的微氣候都能觀測，目前縣內已有4家農場加入使用。
交通部中央氣象署長程家平表示，氣候變遷帶來衝擊與風險，從另一角度來看叫做機會，只要掌握氣象資訊進行生產規劃，就是農業永續發展的關鍵；運用數位轉型，希望農友一起參與，輕易從數位平台獲得相關資料，帶來更好產銷收益。
農民只要加入「雲林農情通」的line平台，就可輕易獲取農情訊息，包括目前的農產交易行情、種植面積及氣候條件，更精準地提升農產品質及達成防災減災，青農張宏境今天當場試用，認為該平台訊息淺顯易懂，可親近性優於農業部的平台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言