農民數位轉型卡關 雲林打造簡便數位農業平台助攻

傳統農業轉型智慧農業，部分農民礙於資訊系統不夠簡便卡關，雲林縣府建置「數位農業行動平台」，以友善視覺化方式呈現農情資訊，新建模擬作物產值及預測收入功能，擴增「雲林農情通」LINE服務，讓農民即時掌握各類農作物的種植狀況和市場價格等資訊，縮短數位落差。農民試用後回饋「比農業部的好用」。

雲林縣是農業大縣，6成人口從事農業相關工作，面臨智慧農業轉型，部分農民卻礙於使用不便無法跟進，縣長張麗善表示，縣府自2020年開始與逢甲大學地理資訊系統研究中心、易圖科技合作，建置「雲林縣數位農業行動平台」，今年再斥資200萬元，新建農地智囊模擬作物模型產值及預測收入，以及智慧農場示範場域，並擴增「雲林農情通」LINE服務。

為加強農業氣象服務發展，雲林縣政府與交通部中央氣象署去年底簽訂合作備忘錄，共同推動氣象觀測作業及氣象資料在地化加值應用，優化雲林數位農業平台農業氣象預警模組，並加強氣象資料圖像查詢功能，縣府農業處長魏勝德表示，小到單一農場的微氣候都能觀測，目前縣內已有4家農場加入使用。

交通部中央氣象署長程家平表示，氣候變遷帶來衝擊與風險，從另一角度來看叫做機會，只要掌握氣象資訊進行生產規劃，就是農業永續發展的關鍵；運用數位轉型，希望農友一起參與，輕易從數位平台獲得相關資料，帶來更好產銷收益。