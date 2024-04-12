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影／台南腸病毒急診個案1周暴增3倍 市府提早推動預防

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南腸病毒急診個案1周暴增3倍，市府提早推動預防。記者周宗禎／攝影
台南腸病毒急診個案1周暴增3倍，市府提早推動預防。記者周宗禎／攝影

台南市醫療院所通報腸病毒個案到上星期已達335例，雖沒有出現重症，但通報數量比起前一周百餘例已暴增到3倍。衛生局今天在新南國小辦預防宣導，請市長黃偉哲教小朋友怎麼樣正確洗手，提醒家長今年天氣很熱、腸病毒提早出現，要宣導預防。

衛生局長李翠鳳表示，腸病毒引發重症例如71型病毒會造成嚴重心臟、肺水腫、腦脊髓的問題，可能有嘔吐會行動不穩、心跳過多等症狀，必須分離出病毒才能確認是否重症。台灣今年4月就有重症16人，台南雖然沒有出現重症，但各家醫院都嚴陣以待。

不過到目前台南出現的腸病毒結果培養確認都屬柯沙奇A型、患者都是輕症。

黃偉哲表示，腸病毒疫情今年提早流行期，市府特別超前部署防治腸，氣溫上升登革熱、食安等也都提前警戒注意。

黃偉哲說，腸病毒傳染力強，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，初期症狀包括發燒、食慾不佳、皮膚起紅色疹子、腹瀉、嘔吐等，都是需要注意的病徵。提醒幼童吃東西、玩遊戲前，上廁所及看病前後都要勤用肥皂洗手，一起做好預防措施。

衛生局表示，目前疫情呈現緩升趨勢，疾管署監測顯示，第14周3月31日到4月6日全國腸病毒門急診就診超過7500人次，與歷年相比為近10年同期最高，台南市335人次，還無重症病例。

衛生局表示，2月起持續進行校園洗手設備查核、托嬰中心及產後護理之家感染管制查核，現已完成全市210家國小及580家幼兒園洗手設備查核，初查合格率100%，若出現幼學童群聚事件，市府也將立即進行疫調、環境查核與病毒口腔採檢，釐清社區流行病毒株，避免群聚延續擴大。

5歲以下幼童為併發重症高危險群，家長及教托機構如發現有感染併發重症相關前兆手腳無力、嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快等應盡速至成大、永康奇美、郭綜合、台南新樓、麻豆新樓等5家責任醫院就醫，掌握黃金時間治療。

台南腸病毒急診個案1周暴增3倍，市府提早推動預防。記者周宗禎／攝影
台南腸病毒急診個案1周暴增3倍，市府提早推動預防。記者周宗禎／攝影
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台南腸病毒急診個案1周暴增3倍，市府提早推動預防。記者周宗禎／攝影
台南腸病毒急診個案1周暴增3倍，市府提早推動預防。記者周宗禎／攝影
台南腸病毒急診個案1周暴增3倍，市府提早推動預防。記者周宗禎／攝影

台南 腸病毒 衛生局 黃偉哲

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