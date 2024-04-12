參訪韌性城市荷蘭鹿特丹 黃敏惠勉團隊借鏡發揮創意

嘉義市長黃敏惠率團參訪荷蘭、比利時及法國，在荷蘭第二大城鹿特丹參訪結合休憩與滯洪功能的倍恩特姆廣場 (Waterplein Benthemplein)，拜訪荷蘭知名建築師事務所MVRDV及其設計拱廊市場（Markthal），期許市府發揮團隊合作及創意，打造「全齡共享世代宜居」幸福嘉義市。

韌性城市議題，國際常以荷蘭為例，鹿特丹屬地勢低窪港口城市，近年氣候變遷響，如何治水兼顧城市發展，成為最大挑戰。鹿特丹利用城市特性將限制轉化成優勢，讓水與市民生活共存，改變城市風貌帶來觀光新契機。

黃敏惠說，嘉市建城320年，2021台灣設計展後將設計思維導入城市治理，鹿特丹發展具參考價值經驗，倍恩特姆廣場設計，平時作公園、露天劇場供民眾休憩娛樂，降雨發揮儲水滯洪功能，如同嘉市文化公園、北香湖公園開闢就導入城市滯洪功能、「步行散策樂活水岸」工程，地表下建置6座雨水儲存槽，共可儲存800噸的雨水，形成水撲滿。

透過收集暫時儲存強降雨後地表逕流水，改善積淹水，珍惜水資源，循環利用澆灌樹木、環境清洗等，提升都市環境品質。全球暖化，對4分之1國土面積在海平面以下荷蘭，如何讓城市與自然環境共處，打造韌性城市，值得人口密度台灣第二的嘉市借鏡，未來建國二村市地重劃開發是一大挑戰。

參訪倍恩特姆廣場後，市府團隊前往MVRDV建築事務所，MVRDV建築事務所以前衛、創新風格聞名，建築設計遍布47國，台南河樂廣場及新化果菜市場由該事務所操刀。