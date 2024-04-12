嘉義陽明醫院病人接送車臨停 怨警開單「見獵心喜」

嘉義市政府南棟大樓後側與陽明醫院之間的民樂街狹小，車流量大，陽明洗腎中心病人投訴，陽明周邊停車很緊張，洗腎病人親友接送車臨停，警察趕來拍照開單，像搶業績取締，給司機及病人很大壓力；警方說，接獲檢舉以勸導為主，沒有績效壓力；陽明說，新醫療大樓停車場完工可改善停車問題。

黃姓洗腎病人說，到陽明洗腎是為減輕家人接送負擔，因為院方有醫院專車接送病人往返，洗腎病人接送車會臨停，警察趕來臨檢拍照開單，她體諒支持警察的辛勞，但看到取締警察「見獵心喜」，趕司機拍照，真的很無語。

接送病人司機只好開車繞圈避開，卻也為難病患，剛下針病人比較虛弱很容易暈倒，她就碰到暈倒情事，也見過病友等車暈倒，這不是病友們願意的，車子接完人就走，不會長停，且這個地段不是交通要道，請警方讓病人能夠順利回家。

管區南門派出所說，接獲有人檢舉，員警才前往勸導，不是開紅單，警方了解患者及親友處境，交通執法不是為績效，民樂街緊鄰陽明醫院，常有救護車輛通行，若被車子占用，將影響傷患救護，為維護醫療路線順暢，請民眾將車子停放停車場。