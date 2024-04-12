螢火蟲季登場…嘉縣精選22處賞螢景點 楠西梅嶺賞螢27日開跑

4月至5月是賞螢火蟲旺季，嘉縣府公布22處精選賞螢景點，有最獨特的鐵道賞螢、祕境賞螢、全齡友善的步道賞螢及有著滿地飛舞螢火蟲地毯奇景的部落賞螢；台南楠西梅嶺賞螢季也將從27日開跑，活動為期3周，受惠日前幾波雨水助攻，今年螢況預期樂觀。

嘉義縣政府昨天在公興森態園區舉行「螢光派對來嘉共舞」，縣長翁章梁說，嘉義縣復育螢火蟲有成，螢火蟲品種為全台之冠，更包含許多獨「嘉」特色，像是「螢河鐵道」美景，有奮起湖車站、水社寮車站與梨園寮車站，遊客可以搭乘阿里山林鐵，來趟不一樣的鐵道旅行。

另外，還有全齡友善的步道賞螢，位於竹崎鄉的圓潭生態園區，園區設置無障礙步道，賞螢季期間還可以預約導覽服務，也有結合當地特色文化體驗的鄒族部落夜遊賞螢，文觀局與旅遊公司推出公興森態園區、圓潭生態園區、迷糊步道及梨園寮等4條賞螢導覽觀光遊程，最低899元就能來嘉賞螢。

台南楠西梅嶺賞螢季從4月27日至5月12日，觀旅局說，今年賞螢活動維持總量管制，周六、日採線上預約報名，每日2梯次，每梯次800人，當日以1600人為限，近期將公告開放線上預約時間，可關注南市府官網。

觀旅局指出，賞螢季期間將安排2名導覽解說員，分別在第1賞螢區出水仔及第2賞螢區茶園進行定點解說，腳程約半小時至1小時時間，此外，也會邀集商圈舉辦市集，客委會則有桐花祭小旅行等活動，讓遊客白天賞桐花、傍晚賞螢光。