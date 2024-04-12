聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市落實淨零永續 黃敏惠率團訪台達電歐洲總部

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市府團隊參訪台達電節能充電車樁。圖／嘉市府提供
嘉義市府團隊參訪台達電節能充電車樁。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠帶領市府城市永續發展歐洲考察團，前天抵達台達電子工業公司（簡稱台達電）荷蘭歐洲總部，交流永續城市智慧管理平台議題，黃敏惠說，永續是世界重視議題趨勢，市務會議通過「嘉市淨零排放永續管理自治條例」草案，預計上半年度送議會定期會議審議，讓永續融入生活並形成產業的目標落實。

台達電歐洲新辦公大樓位於荷蘭赫爾蒙德國家汽車工業園區，綠建築辦公大樓導入智慧管理與控制、建築能源管理、太陽能逆變器、儲能、功率調節及電動車充電方案等多項科技系統，即時監控建築能耗，藉感測器及控制器根據各區活動人數自動調節空調照明，搭配室內空品管理系統同步運作，整體節能可達45%，獲美國綠建築協會LEED黃金級綠建築認證。

台達電的監控系統運用魚眼攝影機及人流計數攝影機門禁管理，停車場導入車牌辨識及LED智慧路燈提升安全性，並利用智慧能源解決方案整合太陽能發電系統，幫助建築達淨零能耗；電動車充電解決方案採用適合商業及住宅使用直流快充及交流充電器供員工訪客使用，是台達電成為推動低碳交通、永續城市重要關鍵。

黃敏惠與市府考察團由外貿協會派駐鹿特丹台貿中心主任顏銘嬅協助，受台達電歐洲總裁兼總經理DalipSharma率同仁熱情接待，與市府團隊分享交流永續城市智慧管理平台議題。

台達電 太陽能發電 綠建築 考察 黃敏惠

延伸閱讀

黃敏惠率團參訪台達電歐洲總部 嘉市淨零永續條例草案將送議會審議

「嘉義101」試營運 黃敏惠搶先開箱空中步道、總統套房

定向越野／13歲卓佳賞男子組奪冠 黃敏惠女子組3連后

中央地方攜手出資6千萬元 嘉市幸福幼兒園重建動土

相關新聞

「蓋1棟空虛？」 台南和順轉運站遲未啟用

台南市安南區因南科帶動人口迅速增加，已是台南第2大行政區，南市府為改善地方交通困境，耗資1.2億元在台灣歷史博物館對面打...

近南科、綠地多 史博館特區房市夯

台南安南區統計2月底人口達20萬2237人，平均每月成長約200人，發展最早的莫過於台灣歷史博物館一帶，也被稱「史博館特...

螢火蟲季登場…嘉縣精選22處賞螢景點 楠西梅嶺賞螢27日開跑

4月至5月是賞螢火蟲旺季，嘉縣府公布22處精選賞螢景點，有最獨特的鐵道賞螢、祕境賞螢、全齡友善的步道賞螢及有著滿地飛舞螢...

嘉市落實淨零永續 黃敏惠率團訪台達電歐洲總部

嘉義市長黃敏惠帶領市府城市永續發展歐洲考察團，前天抵達台達電子工業公司（簡稱台達電）荷蘭歐洲總部，交流永續城市智慧管理平...

雲林補選最後衝刺 藍白大咖助選 各陣營出招搶票

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長選戰最後衝刺，民眾黨主席柯文哲昨天陪黨籍麥寮鄉長候選人林宜豊在台塑六輕廠區門口站崗拜票，下午展開...

PO文喊心酸！蔡壁如指麥寮輔選海報沒有她 江和樹：問題正向解決

民眾黨麥寮鄉長補選釀黨內茶壺風暴，前立委蔡壁如今天表示，選前活動宣傳海報上沒有她，但還是會為黨的候選人加油；民眾黨台中黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。