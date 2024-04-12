雲林補選最後衝刺 藍白大咖助選 各陣營出招搶票

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長選戰最後衝刺，民眾黨主席柯文哲昨天陪黨籍麥寮鄉長候選人林宜豊在台塑六輕廠區門口站崗拜票，下午展開車隊掃街，呼籲4月13日一定要回家投票；國民黨主席朱立倫下午也陪黨籍麥寮鄉長候選人許志豪徒步拜票，另與無黨籍虎尾鎮長候選人林嘉弘車隊掃街，呼籲要選出能與縣長張麗善同心協力的人。

另外雖無藍白大咖輔選，虎尾鎮民進黨籍候選人林明正、縣議員黃美瑤及民眾黨獨立參選的吳炳輝，麥寮鄉民進黨員獨立參選的許忠富及縣議員許留賓等人，也各自出招打這場選戰，許忠富透過家戶拜訪、拍攝短影音刺激各年齡層選票，許留賓則和宣傳車兵分二路，穿梭大街小巷爭取支持；黃美瑤辦催生女鎮長誓師大會，林明正今晚6點辦民主音樂會，都盼贏得最後勝利。

民眾黨主席柯文哲（後右二）、議員陳乙辰（後右一）陪同麥寮鄉長補選候選人林宜豊（後左二）在橋頭泰安宮與民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影

柯文哲Longstay雲林第7天，在選前最後關鍵時刻拜票行程滿檔，一早在台塑六輕廠區門口站崗，到西螺參訪地方農產業，接著又趕回麥寮車隊掃街，一路從橋頭泰安宮拜票進市中心，今晚6點在同地點辦青年之夜。

朱立倫昨天下午與立委許宇甄南下為許志豪、林嘉弘輔選，他率候選人與縣長張麗善、多名縣議員在麥寮拱範宮前展開徒步掃街，更能拉近與民眾距離，而虎尾鎮則因路線考量，維持車隊掃街。

朱立倫表示，許志豪擔任過縣議員，林嘉弘則擔任虎尾鎮民代表會主席，2位候選人都善盡監督職責施政，深入基層為民服務，地方需要優秀且有經驗的人才領航。

張麗善指出，選戰最後關頭大家都要加把勁，拜託親友、街坊鄰居盡心盡力拉票，讓國民黨支持的人選開出理想票數，順利當選鄉鎮長。