聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林補選最後衝刺 藍白大咖助選 各陣營出招搶票

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
國民黨主席朱立倫（左）陪同麥寮鄉長候選人許志豪（中）前往雲林麥寮進行徒步拜票，過程與民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席朱立倫（左）陪同麥寮鄉長候選人許志豪（中）前往雲林麥寮進行徒步拜票，過程與民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長選戰最後衝刺，民眾黨主席柯文哲昨天陪黨籍麥寮鄉長候選人林宜豊在台塑六輕廠區門口站崗拜票，下午展開車隊掃街，呼籲4月13日一定要回家投票；國民黨主席朱立倫下午也陪黨籍麥寮鄉長候選人許志豪徒步拜票，另與無黨籍虎尾鎮長候選人林嘉弘車隊掃街，呼籲要選出能與縣長張麗善同心協力的人。

另外雖無藍白大咖輔選，虎尾鎮民進黨籍候選人林明正、縣議員黃美瑤及民眾黨獨立參選的吳炳輝，麥寮鄉民進黨員獨立參選的許忠富及縣議員許留賓等人，也各自出招打這場選戰，許忠富透過家戶拜訪、拍攝短影音刺激各年齡層選票，許留賓則和宣傳車兵分二路，穿梭大街小巷爭取支持；黃美瑤辦催生女鎮長誓師大會，林明正今晚6點辦民主音樂會，都盼贏得最後勝利。

民眾黨主席柯文哲（後右二）、議員陳乙辰（後右一）陪同麥寮鄉長補選候選人林宜豊（後左二）在橋頭泰安宮與民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲（後右二）、議員陳乙辰（後右一）陪同麥寮鄉長補選候選人林宜豊（後左二）在橋頭泰安宮與民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影

柯文哲Longstay雲林第7天，在選前最後關鍵時刻拜票行程滿檔，一早在台塑六輕廠區門口站崗，到西螺參訪地方農產業，接著又趕回麥寮車隊掃街，一路從橋頭泰安宮拜票進市中心，今晚6點在同地點辦青年之夜。

朱立倫昨天下午與立委許宇甄南下為許志豪、林嘉弘輔選，他率候選人與縣長張麗善、多名縣議員在麥寮拱範宮前展開徒步掃街，更能拉近與民眾距離，而虎尾鎮則因路線考量，維持車隊掃街。

朱立倫表示，許志豪擔任過縣議員，林嘉弘則擔任虎尾鎮民代表會主席，2位候選人都善盡監督職責施政，深入基層為民服務，地方需要優秀且有經驗的人才領航。

張麗善指出，選戰最後關頭大家都要加把勁，拜託親友、街坊鄰居盡心盡力拉票，讓國民黨支持的人選開出理想票數，順利當選鄉鎮長。

吳炳輝 張麗善 拜票 朱立倫 林嘉弘 柯文哲 許宇甄 議員

延伸閱讀

雲林補選最後關頭衝刺！柯文哲拜票突被問「熱不熱」 幕僚神回1句話

韓國瑜返鄉助選 高喊雲林脫胎換骨「一定要發展高科技產業」

影／韓國瑜為麥寮鄉長候選人許志豪站台 藍營立委、縣長要做許後盾

影／大甲媽跨過濁水溪！西螺大橋上萬人迎駕 參拜暴增有望破紀錄

相關新聞

嘉市落實淨零永續 黃敏惠率團訪台達電歐洲總部

嘉義市長黃敏惠帶領市府城市永續發展歐洲考察團，前天抵達台達電子工業公司（簡稱台達電）荷蘭歐洲總部，交流永續城市智慧管理平...

雲林補選最後衝刺 藍白大咖助選 各陣營出招搶票

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長選戰最後衝刺，民眾黨主席柯文哲昨天陪黨籍麥寮鄉長候選人林宜豊在台塑六輕廠區門口站崗拜票，下午展開...

PO文喊心酸！蔡壁如指麥寮輔選海報沒有她 江和樹：問題正向解決

民眾黨麥寮鄉長補選釀黨內茶壺風暴，前立委蔡壁如今天表示，選前活動宣傳海報上沒有她，但還是會為黨的候選人加油；民眾黨台中黨...

民眾黨輔選軍團赴麥寮 宣傳海報卻沒有她？蔡壁如：最討厭說謊的人

雲林麥寮鄉長4月13日補選，民眾黨主席柯文哲率18人軍團南下輔選，前立委蔡壁如沒在海報上，她在臉書怒嗆「最討厭說謊的人和...

台南市大樓建案遭勒令停工！開挖地下室釀民宅傾斜 緊急疏散11戶

台南市北區北華街一處建築工地地下開挖，日前發現工地有安全疑慮，今天勒令停工，並請第三公正單位台南市土木技師公會協助現場勘...

近700戶受影響！嘉義市林森郵局附近突停電 台電：松鼠碰觸開關

嘉義市區林森東路林森郵局附近，下午5點半下班時間，有居民聽到路旁阿里山小火車鐵軌附近電桿，突然發出「碰」的巨大聲響，疑電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。