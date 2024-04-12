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「蓋1棟空虛？」 台南和順轉運站遲未啟用

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
安南區和順轉運站以多元機能概念規畫，同時融入在地意象設計，被視為安南區的新地標，讓地方也相當期待。記者萬于甄／攝影
安南區和順轉運站以多元機能概念規畫，同時融入在地意象設計，被視為安南區的新地標，讓地方也相當期待。記者萬于甄／攝影

台南市安南區因南科帶動人口迅速增加，已是台南第2大行政區，南市府為改善地方交通困境，耗資1.2億元在台灣歷史博物館對面打造和順轉運站，建築外觀主體已大致完成，原計畫去年第1季完工，卻遲未啟用，讓民眾枯等；安南區目前公車班次平均每1至2小時才有一班，相當不便，民代要求盡速處理轉運站延宕問題。交通局回應，轉運站已完成委外經營，預計今年第4季啟用。

和順轉運站以多元機能概念規畫，同時融入安南16寮在地意象設計，屋頂大鋼棚外型更十分獨特，被視為安南區的新地標，地方相當期待，但建築主體已完成許久，轉運站卻一直未啟用，讓民眾直呼「難道是蓋了一棟空虛？」

市議員蔡麗青表示，據了解因該案建築師與營造商雙方對於變更設計細項、經費等問題喬不攏，導致和順轉運站遲遲無法報完工，近期已要求交通局盡速與雙方協商，讓和順轉運站可以順利啟用。

蔡麗青說，目前安南區的大眾交通運輸路線較少，公車班次也不多，長者或學生若要搭乘公車上下學外出，平均要等1至2小時，和順轉運站若一直無法啟用，公車路線無法重新調整，對安南區民眾交通生活來說都相當不便。

交通局回應，和順轉運站因臨近新興住宅區，整體規畫以提供幹線、市區公車轉乘接駁為主，設有12座大客車月台，停車位汽車38格、機車78格等，主體已接近完工，尚餘部分細節現正辦理變更設計。

交通局表示，建物主體含多功能商場約200坪，已經完成委外經營，待變更設計完成、驗收後，即可由經營業者進場室內裝修，預計今年第4季啟用，屆時將串連亞太棒球場、台灣歷史博物館、永康車站以及安南醫院等，提升安南區公共運輸環境。

公共運輸 公車 博物館 建築師

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