不甩市府貼單？南市違建戶遭檢舉 被爆反而加快施工

台南市洪姓市民3月19日檢舉東區透天厝加蓋違建案，但屋主仍持續施工，1個月來違建一樓已蓋好目前正要往二樓加蓋，他不滿向南市政府及東區區公所多次陳情，得到回應是「已進入流程」，今天中午還有工人在動工，質疑以「流程」拖延消極處理，讓違建蓋好蓋滿；市府工務局表示已前往貼單2次勒令停工，屋主仍違法動工，將依違反建築法等移送法辦。

檢舉人洪先生說，檢舉地點是東區仁和路一處巷弄社區，該住戶將原本屋後的空地違法增建，因太靠近鄰屋擔心會發生公共危險，3月19日檢舉後，屋主3月22日又繼續施工，他再次去電市府，4月1日也再去電，市府工務局使管科回復「已進入流程」，但違建人仍置之不理，更加速趕工，一樓違建已完成，4月2日更進行二樓樓地板灌漿。

洪先生說，10日他再前往東區公所申訴，但看來無效，今天中午又見到工人施工。「違建戶真的那麼大膽？在市府去貼單後還繼續施工」，他懷疑在走流程中的空檔，是要留給民意代表去講情的嗎？也質疑是要拖到違建搭建完成就不去處理。

台南市工務局表示3月21日及4月9日已2度前往貼單，依違反建築法及違章建築法規定，勒令停工，今天中午接獲陳情人通報再度前往稽查，但現場已無工人施工，因已依程序完成貼單2次，將逕行移送法辦，每年約移送10件左右。

台南市工務局說，每年新增檢舉違件案約1000件，每年編列約500萬元拆除，但拆除比不上違建增加速度，市府以有危害公共安全及重大違建等列入優先拆除。