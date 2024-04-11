南市後壁旌忠廟擬重建引論戰 廟方決議暫緩

台南市後壁區卅六庄下茄苳旌忠廟日前傳出廟方有意重建，地方意見兩極，且日來針鋒相對，廟方今表示，經管理委員會全盤考量，通過暫停重建作業，將邀請專家學者來鑑定，以昭公信。

旌忠廟現有寺廟建築是在1967年竣工迄今，已有57年，廟方說，屋頂歷經近一甲子風吹日曬，水泥山景林畫、人物剪黏已有風化脫膠現象，廟體經風雨剝蝕，廟貌出現頹舊，內殿多處漏水，且當時興建時，廟主體並未施設深層地基，若遇強震，結構安全堪慮，2年前曾有一大塊屋頂山景剪黏墜落在天公爐前，險傷到人，且廟內腹地不足，每當廟會時更雪上加霜。

廟方今天說，日前常務監察吳錕章在委員會提議旌忠廟重修或重建案，經委員代表議決請示岳府元帥，總主委王子豪率全體常務委員、監察、執事委員鑑杯，向旌忠廟岳府元帥燻香上稟三天，請示旌忠廟要進行重修或重建，結果重修未獲聖筊應允，重建則連續獲得三聖筊。

不過地方也不少人反對，質疑重建迫切性，贊成與否更在網路論戰，正反意見兩極。

旌忠廟指出，在獲得信徒代管理委員會經過會議討論，一致通過暫停重建作業，並行文南市文化資產管理處及南市結構工程技師公會，將邀請專家學者來鑑定，視鑑定完成後再決定。