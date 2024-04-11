一、二期稻作銜接期「種蕎麥」 南市今年目標300公頃

水稻二期作收割後到隔年的一期作插秧期間，除了休耕外，農民也會選擇種植雜糧作物，可養地利、政府也有補助，近年來蕎麥成為新寵，不僅有綠色環境給付、產銷履歷補貼等，還有業者契作保價收購，提高農民收益，位於南市玉井的台灣黃金蕎麥公司在台南、花蓮、彰化、屏東等地已經有接近1000公頃的契作面積，而台南官田、六甲、柳營、後壁推廣種植，目前已經有180公頃，今年更有望增加到300公頃。

台南市官田、六甲、柳營、後壁等4區農會2022年時與黃金蕎麥生產合作社簽下生產合作意向書，將推廣種植蕎麥，預計在明年底達到400公頃規模，從一開始不到50公頃逐年增加，今年2月收成總面積來到180公頃，官田區農會為此還成立2個產銷班，並添購農機、篩選機、建構冷鏈等。

官田區農會總幹事林定億說，以往裡作（二期稻作收割後到一期作插秧前）農民若選擇栽種旱作雜糧，還要考量收成問題，現在有業者契作，加上蕎麥耐旱用水量少，不需施肥用藥，農民不用「巡田水」，還能有額外收入，口耳相傳也越來越多人加入，唯一擔心的是「鳥害」影響產量，得想辦法驅鳥維持產量。

台灣黃金蕎麥公司總經理林家寶是玉井子弟，一開始經營麻油生意，2007年聽到農民種植蕎麥沒人收，他開始投入研究設計機器，從脫殼、篩選到膨化都能自力完成，並開發周邊加工品，進軍茶飲及麵食、烘焙市場，產品賣到日本、大陸、馬來西亞、美加等地，在玉井成立黃金蕎麥探索館，除了伴手禮還有蕎麥餐食。

林家寶說，做為一、二期稻作的銜接作物，蕎麥非常值得推廣，花蓮、台南、屏東、彰化契作面積逐年增加，他與台中農改場合作培育新品種，希望能增加產量，目標將全台契作面積增加到2000公頃。