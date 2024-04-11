南市北門豬母娘娘姻緣牽線 免費報名中還可抽金飾

雲嘉南濱海國家風景區管理處結合台南北門井仔腳興安宮、台灣守護文創公司舉辦2024情定北門濱海活動，透過井仔腳豬母娘娘為單身男女姻緣牽線，限額100人，即日起受理中，除免報名費，還有機會抽中金飾。

北門井仔腳鹽田旁「豬母娘娘」祠堂，供奉全台唯一「聖獸首神人身」豬母娘娘；除當地居民、釣客、蚵農時常來祭拜，有著女神形象的娘娘，在求姻緣有諸多傳奇事蹟，也相當靈驗。

雲管處表示，這次結合興安宮、台灣守護文創公司興安宮廣場5月4日下午1點舉辦上述活動，透過豬母娘娘為單身男女姻緣牽線。

現場還有豐富互動遊戲、DIY手做活動，不僅能各自展現手藝，也讓參與男性，有機會擄獲女生芳心，今年不僅免收取報名費，凡報名參加者，還有精美參加禮，更有大獎金飾作為活動壓軸好禮，共有100個名額

主辦單位說，即日起開放線上報名，欲參加的單身男女可直接透過活動表單報名登記，同時也歡迎信眾參與成功鹽夕陽饗宴認桌。