快訊

你被登入了嗎？蘋果突向92國iPhone用戶發出「間諜軟體攻擊」警告

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

南市北門豬母娘娘姻緣牽線 免費報名中還可抽金飾

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門井仔腳鹽田旁「豬母娘娘」祠堂，在求姻緣方面有諸多傳奇事蹟，也相當靈驗。圖／讀者洪有志提供
台南北門井仔腳鹽田旁「豬母娘娘」祠堂，在求姻緣方面有諸多傳奇事蹟，也相當靈驗。圖／讀者洪有志提供

雲嘉南濱海國家風景區管理處結合台南北門井仔腳興安宮、台灣守護文創公司舉辦2024情定北門濱海活動，透過井仔腳母娘娘為單身男女姻緣牽線，限額100人，即日起受理中，除免報名費，還有機會抽中金飾。

北門井仔腳鹽田旁「豬母娘娘」祠堂，供奉全台唯一「聖獸首神人身」豬母娘娘；除當地居民、釣客、蚵農時常來祭拜，有著女神形象的娘娘，在求姻緣有諸多傳奇事蹟，也相當靈驗。

雲管處表示，這次結合興安宮、台灣守護文創公司興安宮廣場5月4日下午1點舉辦上述活動，透過豬母娘娘為單身男女姻緣牽線。

現場還有豐富互動遊戲、DIY手做活動，不僅能各自展現手藝，也讓參與男性，有機會擄獲女生芳心，今年不僅免收取報名費，凡報名參加者，還有精美參加禮，更有大獎金飾作為活動壓軸好禮，共有100個名額

主辦單位說，即日起開放線上報名，欲參加的單身男女可直接透過活動表單報名登記，同時也歡迎信眾參與成功鹽夕陽饗宴認桌

台南北門井仔腳鹽田旁「豬母娘娘」祠堂，在求姻緣方面有諸多傳奇事蹟，也相當靈驗。圖／讀者洪有志提供
台南北門井仔腳鹽田旁「豬母娘娘」祠堂，在求姻緣方面有諸多傳奇事蹟，也相當靈驗。圖／讀者洪有志提供

北門 單身

延伸閱讀

南市杏壇串起三代情 國小校長攜手恩師助弱勢學子

內定交通部長李孟諺 南市藍營大砲議員都肯定「幾無負評」

國境之南超Chill「南國生活節」 25日起4天恆春北門熱力登場

足球／台灣企甲足球聯賽14日登場 南市台鋼拚5連霸

相關新聞

一、二期稻作銜接期「種蕎麥」 南市今年目標300公頃

水稻二期作收割後到隔年的一期作插秧期間，除了休耕外，農民也會選擇種植雜糧作物，可養地利、政府也有補助，近年來蕎麥成為新寵...

台南和順轉運站啟用延宕1年 民眾納悶「蓋個空虛？」交通局回應了

台南安南區因南科發展人口迅速增加，目前已是台南第2大行政區，南市府為改善地方交通困境，耗資1.2億元在台灣歷史博物館對面...

螢火蟲季登場！嘉義縣公布「22處」獨特賞螢點 夜空中螢光閃耀

嘉義縣螢火蟲季登場，文化觀光局精選22處賞螢景點，有嘉義最獨特的鐵道賞螢、秘境賞螢、全齡友善步道賞螢，以及有著滿地飛舞螢火...

總經費23.4億元安平漁港跨港大橋將開工 拚2028年完工

總預算23.4億元的安平漁港跨港大橋，歷經11次流標，終於去年底決標發包，即將於4月20日開工，預計2028年底完工，台...

台南楠西梅嶺賞螢季27日登場 雨水助攻螢況樂觀

又到螢光點點的季節，台南楠西梅嶺賞螢季今年將從27日開跑，活動為期3周，受惠日前幾波雨水助攻，今年螢況預期樂觀，梅嶺伍龍...

芒果界LV台東「夏雪芒果」結果少 今年恐衝擊產量

芒果界LV美稱的台東「夏雪芒果」，去年9月接連颱風影響，加上上個月的吹焚風，導致結果率大幅下降，恐衝擊今年整體收成，農民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。