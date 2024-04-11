螢火蟲季登場！嘉義縣公布「22處」獨特賞螢點 夜空中螢光閃耀

嘉義縣螢火蟲季登場，文化觀光局精選22處賞螢景點，有嘉義最獨特的鐵道賞螢、秘境賞螢、全齡友善步道賞螢，以及有著滿地飛舞螢火蟲地毯奇景的部落賞螢。每年4月至5月是螢火蟲最旺盛 、活躍的時候，夜空中滿山遍野的螢光閃耀飛舞，令人驚艷，美不勝收。縣長翁章梁表示，小時候看到螢火蟲都會很興奮，相信孩子們也能在嘉義感受螢光生態的美，愛上自然。

2024嘉義縣螢火蟲季今天在公興森態園區舉行「螢光派對 來嘉共舞」，縣長翁章梁宣傳螢火蟲季的美。

翁章梁說，嘉義縣復育螢火蟲有成，螢火蟲品種為全台之冠，除了9月，幾乎1年4季都有，更包含許多獨「嘉」特色，像是「螢河鐵道」美景，有奮起湖車站、水社寮車站與梨園寮車站，遊客可以搭乘阿里山林鐵，來趟不一樣的鐵道旅行。另外，還有全齡友善的步道賞螢，位於竹崎鄉的圓潭生態園區，有最友善的賞螢步道，園區設置無障礙步道，讓親子族、銀髮族、輪椅族都能輕鬆賞螢，賞螢季期間還可以預約導覽服務。

文觀局表示，嘉義有許多賞螢秘境，以及結合當地特色文化體驗的鄒族部落夜遊賞螢，文觀局與旅遊公司推出公興森態園區、圓潭生態園區、迷糊步道及梨園寮等4條賞螢導覽觀光遊程，最低899元就能來嘉賞螢。

賞螢季限定優惠，「親子住宿贈禮」，親子於5月平日周四入住指定合法民宿，12歲以下小朋友即可獲得親子賞螢包1份，含旅行收納袋、兒童牙刷及賞螢季限定螢光貼紙；遊客只要於指定餐飲打卡，即贈限定賞螢氣球的「打卡贈好禮」，以上數量有限，贈完為止。

農業部農村發展及水土保持署南投分署也與民宿推出「平日住宿贈體驗活動」，由3月的紫藤花季延續至賞螢季，遊客於3至5月平日入住指定民宿，即可免費體驗當地「揉茶體驗」、「咖啡烘焙體驗」及「槌染DIY」等特色活動。

掌握螢火蟲季活動資訊，可以加入「慢遊嘉義」官方Line@（@chiayitravel），獲得最新的賞螢點、餐飲及住宿等資訊，更多旅遊資訊可至慢遊嘉義粉絲專頁或Instagram查詢。