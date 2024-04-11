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台南楠西梅嶺賞螢季27日登場 雨水助攻螢況樂觀

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南楠西梅嶺賞螢季今年將從27日開跑，活動為期3周，受惠日前幾波雨水助攻，今年螢況預期樂觀。圖／南市觀旅局提供
台南楠西梅嶺賞螢季今年將從27日開跑，活動為期3周，受惠日前幾波雨水助攻，今年螢況預期樂觀。圖／南市觀旅局提供

又到螢光點點的季節，台南楠西梅嶺賞螢季今年將從27日開跑，活動為期3周，受惠日前幾波雨水助攻，今年螢況預期樂觀，梅嶺伍龍步道近期也發現螢火蟲蹤影；南市觀旅局表示，今年賞螢活動維持總量管制，周末假日採線上預約報名，近期將公告開放線上預約時間。

觀旅局指出，螢向幸福-台南楠西梅嶺賞螢季邁入第19屆，今年賞螢季從27日至5月12日舉行，活動期間每周六、日採總量管制入場，每日2梯次，每梯次800人，當日以1600人為限，兼顧賞螢與生態環境維護。

觀旅局提到，賞螢季期間將安排2名導覽解說員，分別在第1賞螢區-出水仔及第2賞螢區茶園進行定點解說，腳程約半小時至1小時時間，此外，也會邀集商圈舉辦市集，客委會則有桐花祭小旅行等活動，讓遊客白天賞桐花、傍晚賞螢光。

楠西區公所表示，每年4、5月是賞螢的季節，去年受乾旱影響，螢況不如預期，但今年在日前幾波雨水助攻下，螢況相信會比去年佳，近期伍龍步道慢慢有一些螢火蟲現蹤，預計賞螢季期間可迎來螢火蟲大爆發，也提醒民眾上山賞螢時，穿著運動鞋以利行走，年長者則可攜帶登山杖輔助。

另外，觀旅局也推薦周邊順遊旅程，包含曾文水庫、江家古厝、梅嶺風景區登山步道、龜丹溫泉等，歡迎遊客可利用大眾運輸前往，楠西梅嶺賞螢季開放線上預約時間將在近期公告，有興趣的民眾可關注南市府官網。

曾文水庫 螢火蟲 賞螢

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