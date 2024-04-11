嘉義縣百工修繕利他 匯聚愛心為獨老修屋

嘉義縣百工修繕利他協會延續為弱勢修繕房屋的精神，今天完成番路鄉蔡姓老翁房屋修繕，嘉義縣長翁章梁特地前往祝福，原本搖搖欲墜的老屋修繕後煥然一新，蔡翁滿心感激「雨天或地震時再也不用擔心受怕」。

71歲的蔡姓老翁獨居在番路鄉民和村岩仔聚落，逾50年的住家瓦片屋年久失修，導致屋頂漏水且有崩塌危險；協會獲悉後，先由營造業工會協助將房子瓦片及危樓部分拆除，並於沐浴間設置新馬桶讓行動不便的案主方便使用，鐵工業工會再以鐵材烤漆浪板搭建屋頂、油漆工程業工會業再最後進場粉刷建物。

縣長翁章梁上午參觀修繕完成的老屋後表示，對老人家而言原生的環境有熟悉的事物及環境，修繕讓居住環境更便利更安全不失為一種選擇，協會這類適當的改善居住環境的團體就扮演相當重要的角色。

勞青處長陳奕翰表示，這次番路修繕案感謝嘉義縣總工會、營造業工會、鐵工業工會、油漆工程業工會等相關施作人員協助修繕事務，讓修繕能順利的完成。經過多次來的修繕經驗累積，修繕利他協會從場勘時就能有效地和案主溝通並規劃出適當的修繕方向後，有效率的達到案主需求讓修繕效率提升。