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黃敏惠率團參訪台達電歐洲總部 嘉市淨零永續條例草案將送議會審議

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠(右)與台達電歐洲地區總裁兼總經理Dalip Sharma合影。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠(右)與台達電歐洲地區總裁兼總經理Dalip Sharma合影。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠帶領市府城市永續發展歐洲考察團，10日上午抵達台達電子工業公司（簡稱台達電）荷蘭歐洲總部，由外貿協會派駐鹿特丹台貿中心主任顏銘嬅協助，受台達電歐洲總裁兼總經理DalipSharma率同仁熱情接待，與市府團隊分享交流永續城市智慧管理平台議題。

台達電歐洲新辦公大樓位於荷蘭赫爾蒙德國家汽車工業園區，園區是工業及車業創新重鎮，荷蘭汽車產業發展熱點。綠建築辦公大樓導入智慧管理與控制、建築能源管理、太陽能逆變器、儲能、功率調節及電動車充電方案等多項科技系統，即時監控建築能耗，藉感測器及控制器根據各區活動人數自動調節空調照明，搭配室內空品管理系統同步運作，整體節能可達45%，獲美國綠建築協會LEED黃金級綠建築認證。

監控系統運用魚眼攝影機及人流計數攝影機門禁管理，停車場導入車牌辨識及LED智慧路燈提升安全性。利用智慧能源解決方案整合太陽能發電系統，幫助建築達淨零能耗。電動車充電解決方案採用適合商業及住宅使用直流快充及交流充電器供員工訪客使用，是台達電成為推動低碳交通、永續城市重要關鍵。

黃敏惠說，永續是世界重視議題趨勢，2050年達成淨零排放是許多國家共同目標。嘉市務會議通過「嘉市淨零排放永續管理自治條例」草案，預計上半年度送議會定期會議審議，讓永續融入城市治理、讓永續融入生活並形成產業的目標落實。

環保局長李佳禾說，嘉市是小而美城市，人口密集，低碳交通、智慧能源管理等議題都是邁向永續城市亟需推升的項目。永續議題牽涉範圍層面廣泛，要成為永續城市自然需要進行跨部門夥伴合作，包括產官學合作。

Dalip Sharma歡迎嘉市府團隊遠道而來，透過共同努力，帶動企業前進，為地球環境帶來正面影響。台達電歐洲區電動交通與智慧能源解決方案副總經理Vincent Lin則表示，「節能、愛地球」是落實台達電運作重要理念，期待朝綠能永續邁進路上，加入更多志同道合夥伴。

嘉義市府團隊於台達電位於荷蘭的歐洲總部前合影。圖／嘉市府提供
嘉義市府團隊於台達電位於荷蘭的歐洲總部前合影。圖／嘉市府提供
嘉義市府團隊參訪台達電位於荷蘭的歐洲總部。圖／嘉市府提供
嘉義市府團隊參訪台達電位於荷蘭的歐洲總部。圖／嘉市府提供
嘉義市府團隊與台達電團隊合影。圖／嘉市府提供
嘉義市府團隊與台達電團隊合影。圖／嘉市府提供
嘉義市府團隊參訪台達電節能充電車樁 。圖／嘉市府提供
嘉義市府團隊參訪台達電節能充電車樁 。圖／嘉市府提供
嘉義市府團隊參訪台達電節能充電車樁。圖／嘉市府提供
嘉義市府團隊參訪台達電節能充電車樁。圖／嘉市府提供

台達電 荷蘭 黃敏惠

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