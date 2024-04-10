國際知名建築師隈研吾 台南舉辦「五感的建築」巡迴展

國際知名的日本建築師隈研吾，在台南舉辦「五感的建築」世界巡迴展，這也是台灣灣唯一一場「五感俱全」沉浸展出，受建築界注目。

上市建商主管表示，享譽國際建築大師隈研吾，以其將建築融入自然環境與「負建築」聞名於世，創作之路從在地出發啟動靈感與基地場域之間的關聯，融合歷史文化信念，營造舒適空間為目的，在世界各地留下一系列極具話題性代表作品，其建築主張以人為本出發在國際蔚為一股風潮。

隈研吾強調，21世紀東方審美將為設計領域帶來新生機，「五感的建築」是他面對未來城市設計提出的全新定義，於是將此靈感概念訴諸展覽，在全球各地巡迴展出，該展已於上海、北京及成都創造高流量高質量看展浪潮，未來將前往新加坡、加拿大展出。

台灣站由清景麟集團以展出空間在台南，適逢臺南建城400年，下一個百年的城市願景與建築美學為概念，向隈研吾都市設計事務所(Kengo Kuma and Associates)爭取獨家展出機會，台灣唯一一場就在臺南。

台南市副市長趙卿惠說，台南是台灣歷史最悠久的城市，充滿歷史韻味，承載濃厚文化底蘊，2024年是台南建城400年，在地建築演繹獨特古都風景，與隈研吾對後疫情時代建築的詮釋，兩者同時存在著展望未來的期盼，期待建築美學與城市發展，緊密扣合人文關懷，一起共生、共存、共融成長。

清景麟集團董事長林聰麟說，台南因豐富人文歷史與文化底蘊得天獨厚條件，並擁有全台建築人才培育搖籃的國立成功大學建築系，成為這次隈研吾同意來台辦展的城市首選。

此展共引進2件大型裝置模型及21件位於世界作品模型，包含矗立於戶外草皮上的大型裝置，是高約六、七米的《竹棱》。這些彎曲的“竹枝”，由柔韌的鋁條編織而成，看上去與竹片無異，呈現出神秘的東方之美。

搭建過程經過精細設計，縝密工法計算，呈現柔和卻堅韌的創作，竹線條層疊錯落，一支支曲線，如同植物生長曼妙姿態，交聯編織蜿蜒向上，象徵步步高升，穿透視野從不同角度觀看世界，型塑千變萬化景象。