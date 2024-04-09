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台南七股10所小學與總圖對話 小朋友各選一本心中的好書

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市七股區10所國小師生今天到台南市圖書總管看書、欣賞建築美學及享受閱讀的樂趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市七股區10所國小師生今天到台南市圖書總管看書、欣賞建築美學及享受閱讀的樂趣。記者鄭惠仁／攝影

台南市七股區10所國小師生今天到台南市圖書總管看書、欣賞建築美學及享受閱讀的樂趣，教育局長鄭新輝也分享從小到大的學習成功之路，並期待藉此提升七股學童閱讀能量，讓孩子跨交通距離的障礙與地域的限制，更愛閱讀。 離開前，每個孩子都選了一本心中的好書，把滿滿的感動與新知放在心中一起帶回。

閱讀活動由建功國小承辦，在金進強閱讀協會、台南市南一獅子會及國籍獅子會等單位贊助下，邀請七股區10校700多名師生參加「海風輕拂書冊頁，黑琵囡仔與總圖的對話」的跨城鄉閱讀活動。

鄭新輝表示，南市閱讀教育從小紮根，從K到12，從布可星球平台的建置到推廣運用，每年補助學校圖書購置等作為，都是要讓孩子喜歡閱讀。閱讀是學習的基礎，孩子讀書，讀好書，多讀書，加上老師的引導與鼓勵，孩子的閱讀理解力自然會提升，對於其他課程的學習理解極有幫助。

鄭新輝說，金進強閱讀協會長期支持偏鄉閱讀教育，3位創辦人樂於助學不求回報的精神令人佩服，今後更期待協會持續發光發熱，擴大支持南市學校閱讀教育。 由同宏實業董事長黃勝強、小南老蘇排骨便當老闆娘林金秀、商界友人張進明共同發起的「金進強閱讀協會」，10多年來推動閱讀教育，每年至少資助百萬元讓偏鄉學童到書店選購好書。

黃勝強說，投資教育是快樂的事，協助學校推動閱讀並不是為了福報，支持協會不斷做下去的動力是看到孩子與學校的需求。

建功國小校長黃郁雯表示，此活動讓孩子看到圖書館的奧秘，學到了圖書館的使用規則，更體會了閱讀與分享的美好。崇學國小為師生準備午餐，校長洪榮進歡迎偏鄉學校跨域交流，讓老師跟孩子都能相互學習彼此的光彩。

光復實小校長楊安然說，金進強閱讀協會多年贊助學校閱讀教育，閱讀讓孩子的視野更寬廣，不僅提升學力也更有世界觀。竹橋國小校長謝宇笙與三股國小校長王富美說，師生首次參加跨城鄉閱讀活動都很興奮，希望以後能與協會持續合作，把提升閱讀的社會資源帶進學校。

黃郁雯說，離開總圖之前，「每個孩子都選了一本心中的好書，把滿滿的感動與新知放在心中一起帶回」，隨後走訪台灣歷史博物館、安平老街、奇美博物館、奇美食品幸福工廠、司法博物館、美術館、千畦種子博物館，師生一起走讀台南。

台南市七股區10所國小師生今天到台南市圖書總管看書、欣賞建築美學及享受閱讀的樂趣，教育局長鄭新輝也分享從小到大的學習成功之路。記者鄭惠仁／攝影
台南市七股區10所國小師生今天到台南市圖書總管看書、欣賞建築美學及享受閱讀的樂趣，教育局長鄭新輝也分享從小到大的學習成功之路。記者鄭惠仁／攝影

台南 圖書館 教育局

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