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台南鳳梨上架新加坡「唐吉訶德」通路 5.8噸預購已賣過半
為了推動台南農產品的國際化銷售，拓展台灣農業出口市場，台南市長黃偉哲接洽新加坡貿易商，成功促成台南鳳梨大宗訂單至新加坡唐吉訶德通路販售，總計1150箱約5.8公噸，黃偉哲今天視察封櫃，預計4月14日抵港。
黃偉哲視察外銷鳳梨封櫃狀況表示，這次鳳梨採預購模式販售，尚未抵港前已賣掉約3分之2，反應相當熱烈，強調農產「只要把品質顧好，就不愁沒有市場。」
黃偉哲說，這次出口新加坡的1150箱台南鳳梨，每一箱均比照最嚴格標準，附上藥檢報告以及生產履歷，保障消費者不會買到來路不明的水果，如果出現有問題的產品，可以立刻追到源頭，不會一竿子打翻一船人，更保障農民；這是外銷負責任的表現，更是農業進步的表現。
黃偉哲說，外銷到新加坡，要面對各國的激烈競爭，但台南鳳梨品質優良禁得起考驗。今日視察鳳梨外銷封櫃的過程，也是希望讓大家看到農產銷售，需要經過一連串的處理程序，才能夠抵達消費者手中，希望大家能體恤農民辛苦，也肯定農產品行銷人員的努力，多支持在地的優質農產。
農業局表示，南市為台灣鳳梨的主要產區之一，占全台鳳梨種植面積的15%，居全台第2，今年的鳳梨產量預估達到5萬2000公噸。為了開拓國外市場，南市府積極參與國際展覽活動，進行鳳梨及加工品的推廣與行銷，今年福農貿易、綠園牧場和金子宏貿易等公司，已分別將台南鳳梨銷往日本東京、大阪、九州及新加坡等通路，總計超過69公噸，促使台南農產品在國際市場上得到更廣泛的認可與接受。
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