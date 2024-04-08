快訊

旗下嚮辣、初瓦56人食物中毒 王品集團致歉：沒任何理由推諉責任

地牛翻身！花蓮縣近海16點45分規模4.5地震 最大震度3級

中職／流浪桃猿還是回不了桃園 草皮狀況一致認為不符標準

台南經發局科長轉任麻豆區長 市府：借重行銷專長

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市麻豆區公所今天辦理新任區長舉就職暨交接典禮，由市府經發局商業科科長楊政舉（右一）出任。圖／麻豆區公所提供
台南市麻豆區公所今天辦理新任區長舉就職暨交接典禮，由市府經發局商業科科長楊政舉（右一）出任。圖／麻豆區公所提供

台南市麻豆區公所今天辦理新任區長舉就職暨交接典禮，由市府經發局商業科科長楊政舉出任，希望借重其行銷專長，提高麻豆能見度。

原麻豆區長柳世雄上月初屆齡退休，區長遺缺由誰接任，引起地方關注，也傳出由區長間調任，上周答案揭曉，反而不是出自民政系統，市府經發局商業科科長楊政舉出線。

市府民政局長姜淋煌今出席監交，經發局長林榮川、議員陳秋宏、麻豆區農會總幹事孫慈敏、麻豆地區各里里長、麻豆調解委員會主席及調解委員、麻豆區學校校長等皆應邀出席觀禮。

民政局長姜淋煌表示，楊政舉過去為市政府經發局商業科科長，對於行銷及商圈規畫等業務十分熟稔，市府期望倚重他的長才，能行銷麻豆文旦等農特產品，提高麻豆的能見度。

楊政舉表示，很榮幸到麻豆區服務，希望和公所同仁們攜手持續締造區政佳績，創造麻豆區新面貌。

台南 文旦 議員

延伸閱讀

花蓮強震鳳山東門市場受損 高雄60座廢棄市場危機四伏

高雄車站8棟老透天活化「進度零」 議員批市府互踢皮球

麻豆女警深夜胸口中彈陳屍車中 警調查釐清

新北娃娃機自治條例開罰64件 分享經驗讓桃園取經

相關新聞

大甲媽抵新港 萬人迎駕擠爆雲嘉交界崙子橋

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，鑾轎今天下午2時抵達嘉義縣新港鄉，雲林、嘉義交界的崙子橋有萬人接駕；嘉義縣長翁章梁說，台灣3日歷...

台南經發局科長轉任麻豆區長 市府：借重行銷專長

台南市麻豆區公所今天辦理新任區長舉就職暨交接典禮，由市府經發局商業科科長楊政舉出任，希望借重其行銷專長，提高麻豆能見度。

清明連假台南迎近百萬旅客 吃美食追紅球精彩不間斷

清明4天連假台南熱鬧又精采，觀旅局統計，商圈、老街、景點迎來近百萬人次來訪，觀旅局長林國華表示，從台灣燈會到清明連假的「...

南市推「運動健康護照App」 運動集點可抽iPhone

台南市政府為鼓勵市民養成運動好習慣，今推出「響動‧享動 全民來運動」運動健康護照APP，市長黃偉哲也出來喊話，邀請民眾下...

台南農民陳情芒果收成會很慘 農業部代理部長會勘月底確認

立委陳亭妃邀農業部代理部長陳駿季到玉井勘查芒果災損，農民陳情表示今年的芒果開花狀況不好，結果率只有三到四成，然後很多又是...

綠竹筍、鳳梨、土雞…名廚發表手路菜 開放訂桌

台南龍崎有300公頃綠竹筍、100公頃鳳梨，年產超過150萬隻跑山土雞。龍崎農會結合這3項特產，邀請李榮東、黃永順、盧正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。