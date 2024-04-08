台南經發局科長轉任麻豆區長 市府：借重行銷專長

台南市麻豆區公所今天辦理新任區長舉就職暨交接典禮，由市府經發局商業科科長楊政舉出任，希望借重其行銷專長，提高麻豆能見度。

原麻豆區長柳世雄上月初屆齡退休，區長遺缺由誰接任，引起地方關注，也傳出由區長間調任，上周答案揭曉，反而不是出自民政系統，市府經發局商業科科長楊政舉出線。

市府民政局長姜淋煌今出席監交，經發局長林榮川、議員陳秋宏、麻豆區農會總幹事孫慈敏、麻豆地區各里里長、麻豆調解委員會主席及調解委員、麻豆區學校校長等皆應邀出席觀禮。

民政局長姜淋煌表示，楊政舉過去為市政府經發局商業科科長，對於行銷及商圈規畫等業務十分熟稔，市府期望倚重他的長才，能行銷麻豆文旦等農特產品，提高麻豆的能見度。

楊政舉表示，很榮幸到麻豆區服務，希望和公所同仁們攜手持續締造區政佳績，創造麻豆區新面貌。