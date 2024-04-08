清明連假台南迎近百萬旅客 吃美食追紅球精彩不間斷

清明4天連假台南熱鬧又精采，觀旅局統計，商圈、老街、景點迎來近百萬人次來訪，觀旅局長林國華表示，從台灣燈會到清明連假的「紅球台南 RedBall Tainan歷史街區策展行動」，加上即將於5月登場的奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，台南旅遊話題熱度持續不減。

觀旅局統計，清明連假旅遊人次及旅宿住用率維持熱度，國華海安、小西門及南紡商圈、赤崁樓及孔廟古蹟周邊巷弄街道累計逾50萬人次到訪。安平、新化、鹽水及菁寮老街周邊超過18萬人次的旅客前來逛街吃美食。

戶外踏青景點關子嶺風景區、梅嶺風景區、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、七股鹽山、十鼓仁糖文創園區、左鎮化石園區、虎頭埤風景區、葫蘆埤風景區及台南都會公園也累計逾11萬人次走訪。

頑皮世界舉辦「動物狂歡嘉年華」，優惠的票價讓大朋友小朋友玩的經濟又實惠，連假期間逾1萬5千人次入園；台南市美術館舉辦兒童節派對活動「High Five ! 一起玩樂」，讓12 歲以下兒童憑證免費入館，也有皮影戲手作工作坊、闖關遊戲、馬戲表演，假期吸引逾1萬1千人次玩樂。春暖花開的台南到處都有漂亮鮮豔的花海，學甲蜀葵花季及西港金砂里、玉山寶光聖堂的花旗木，連假都吸引賞花遊客。台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)。