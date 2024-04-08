台南射擊場8月前要遷移 射擊委員會：應做好配套防選手遭挖角
台南市體育公園旁的射擊場因面積小、老舊、方位不適合，近年來另建射擊場聲浪四起，已決定建在關廟森林公園，因配合竹溪水質淨化場工程，8月前停用，選手訓練將暫移至柳營射擊場。體育局表示，已爭取到1.9億經費。水土保持工程等農業部核准後就可施工，接著變更地目，然後興建靶場。
南市射擊委員會主任委員蔡岳勳說，之前和體育局、水利局幾次座談會都沒達共識，也沒說關廟射擊場什麼時候動工，而是否能爭取到經費也都是未知數，若要暫移至柳營靶場，必須有完整配套措施，包含遷移費用、靶場修繕以及應開座談會，把訊息及規畫事宜完整告知委員，「不應綁鴨子上架」。
射擊委員會人員指出，台南長期缺乏設備完善的射擊訓練場所，不利選手培養，而好不容易培養出優秀選手，也因訓練場地的考量又被挖角，應加緊速度完成符合國際標準的關廟射擊場興建。
體育局表示，體育署已同意補助經費興建關廟射擊場，近期會請設協會委員到柳營靶場現勘，並告知關廟射擊場的詳細規畫，另拆遷等問題，會和水利局討論後做好處理，一定會顧及會員權益以及選手的訓練。
南市體育公園射擊場建於1960年，內有定向、不定向飛靶及室內空氣槍靶場，卻因室內空氣槍靶場老舊有危險之虞，2016年拆除。因場地方位為坐東朝西，午後陽光直射，使用時間受到限制；另射擊場內的飛靶機也老舊且不符合全國級以上賽事的規範，加上射擊場因竹溪整治工程要設置水淨場，必須8月前遷離，因此，關廟射擊場興建更為迫切，以解決選手訓練的問題。
體育局表示，關廟射擊場規畫面積約2公頃，因關廟森林公園林業用地，若要設射擊場，必須變更地目，目前射擊場預定地已移轉給市府所有，並提交了水土保持計畫和興辦事業計畫，水土保持部分等農業部林業及自然保育署核可砍伐即可施工，完工後變更為特定目的事業用地，就可興建射擊場。
關廟射擊場經費1.9億，包含3處戶外飛靶場及室內50公尺、25公尺室內空氣槍靶場，以及辦公室、會議室、醫護室、運動員休息室、檢錄、評分室、彈藥庫、槍械庫房等相關設施。但先會和社區居民開會，告知靶場的位置與規畫，及帶動地方發展的效用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言