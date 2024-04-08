台南射擊場8月前要遷移 射擊委員會：應做好配套防選手遭挖角

台南市體育公園旁的射擊場因面積小、老舊、方位不適合，近年來另建射擊場聲浪四起，已決定建在關廟森林公園，因配合竹溪水質淨化場工程，8月前停用，選手訓練將暫移至柳營射擊場。體育局表示，已爭取到1.9億經費。水土保持工程等農業部核准後就可施工，接著變更地目，然後興建靶場。

南市射擊委員會主任委員蔡岳勳說，之前和體育局、水利局幾次座談會都沒達共識，也沒說關廟射擊場什麼時候動工，而是否能爭取到經費也都是未知數，若要暫移至柳營靶場，必須有完整配套措施，包含遷移費用、靶場修繕以及應開座談會，把訊息及規畫事宜完整告知委員，「不應綁鴨子上架」。

射擊委員會人員指出，台南長期缺乏設備完善的射擊訓練場所，不利選手培養，而好不容易培養出優秀選手，也因訓練場地的考量又被挖角，應加緊速度完成符合國際標準的關廟射擊場興建。

體育局表示，體育署已同意補助經費興建關廟射擊場，近期會請設協會委員到柳營靶場現勘，並告知關廟射擊場的詳細規畫，另拆遷等問題，會和水利局討論後做好處理，一定會顧及會員權益以及選手的訓練。

南市體育公園射擊場建於1960年，內有定向、不定向飛靶及室內空氣槍靶場，卻因室內空氣槍靶場老舊有危險之虞，2016年拆除。因場地方位為坐東朝西，午後陽光直射，使用時間受到限制；另射擊場內的飛靶機也老舊且不符合全國級以上賽事的規範，加上射擊場因竹溪整治工程要設置水淨場，必須8月前遷離，因此，關廟射擊場興建更為迫切，以解決選手訓練的問題。

體育局表示，關廟射擊場規畫面積約2公頃，因關廟森林公園林業用地，若要設射擊場，必須變更地目，目前射擊場預定地已移轉給市府所有，並提交了水土保持計畫和興辦事業計畫，水土保持部分等農業部林業及自然保育署核可砍伐即可施工，完工後變更為特定目的事業用地，就可興建射擊場。