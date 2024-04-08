肇事路口「停車再開」科技執法奏效 嘉市這路口終可設紅綠燈

嘉義市崇文街與國華街口設立全台首座「停車再開」科技執法，去年設置測試每天開單高達800多件，衍生執法標準爭議，甚至有長輩騎車經過擔心被開單，下來牽車過馬路；2月16日正式上路以來，違規件數驟減每天不到10件。

在強大的民意壓力下，原本反對設置紅綠燈的居民也只好順從民意；市府近日已在路口架設紅綠燈桿，預計本月會架好三色燈號誌。

嘉義市國華街、崇文街口因未設號誌，被市警局列為易肇事路口，架設全國首座「停車再開」科技執法路段，去年宣導期市警局統計設置後15天內違規件數1萬2194件，日平均高達871件。市警局將宣導期因而拉長3個月，2月16日正式上路取締，至3月24日為止，大幅降至204件，期間許多天都是個位數，交通隊認為是宣導發生作用。不過，「停車再開」的執法標準為何仍有爭議。

市議員鄭光宏表示，執法要有一套標準，不然難以讓民眾信服，也避免招來搶錢、擾民批評。

市民得知這處路口會開單，經過時都小心翼翼，甚至有長輩到路口，下車牽機車過路口，累積不少民怨，開始有人投訴市長信箱，認為設置紅綠燈才是解決之道。在強大民意壓力下，市府和居民溝通，終於獲得同意設置紅綠燈號誌。

原反對設紅綠燈的賴姓居民表示，大家就是怕會開單，其實只要遵守交通規則就可以減少違規。設紅綠燈後每次車輛停排放廢氣會造成路口住家空氣汙染，既然大家的意件要設紅綠燈，最後也只好順從民意。無奈地說，「以後只好戴口罩」。

市府交通處表示，獲居民同意後，上月底即施工，目前紅綠燈座本桿已設立，再過幾天即可以正式啟用。