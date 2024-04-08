南市龍眼不開花重創蜂農 農業部：研擬首納救助對象

台南龍眼今年開花差，蜂農成「間接」受害者，農業部代理部長陳駿季今南下台南東山農會聆聽蜂農心聲，首度研擬納入天然災害救助辦法，預估1個月後出爐。

今年龍眼、荔枝、芒果開花率差，農民叫苦連天，立法院經濟委員會今上午邀請陳駿季南下東山農會聽取台南蜂農、芒果災損，同時近午在走馬瀨農場與南市各區農會三長座談。

陳駿季上午在東山區農會出席立委陳亭妃舉辦的蜂農災損座談會，台灣養蜂協會理事長黃國展等100多名蜂農出席，陳亭妃、東山農會總幹事余淑琴說，東山龍眼產量居全國之冠，今年龍眼開花率差，日前農業部已依法列入天然災害救助，但是蜂農們受損逾7-8成，沒龍眼花根本無法產蜜，且這樣情形一年比一年嚴重，同樣因開花率差受害長期以來都無法獲得救助。

「希望蜂農的心聲能被農業部正視。」黃國展及台灣養蜂協會前任理事長江順益、監事蔡勝貿表示，養蜂多年來，每次災損都無法適用天然災害救助辦法確保權益，蜂農們都很感慨，彷彿被外界遺忘了。

東山區青山里詹姓蜂農養了100箱，他苦笑說，因龍眼不開花，蜜蜂為生存還會互咬大量死亡損失慘重，養蜂業辛酸，非外界能想像。

陳駿季表示，能感受蜂農辛苦，農業局正研擬相關救助辦法，癥結卡在「認定」上有無更科學依據？且不少養蜂戶如遊牧民族般得經常機動地點養蜂，仍有相關技術須克服，如也會試圖開發程式，讓蜂農能定位，認定上更科學。同時也會來推動將養蜂業列為農業保險對象，保單設計技術性問題，會請農糧署邀蜂農代表開會研議。