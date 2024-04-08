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竹崎賞花品茗 春茶量減價穩
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每年4月7日的世界健康日，台灣茶協會也與農業部農糧署辦喝茶日活動，阿里山茶產業運銷合作社也響應，在竹崎鄉舉辦免費品茗，還伴隨著花旗木盛開，縣長翁章梁稱「感受非常好」；目前大阿里山地區春茶準備上市，業者說，產量稍減，不過價格平穩。
阿里山茶產業運銷合作社理事主席林育丞說，目前是春茶採茶期，預計4月中旬陸續上市，今年春茶受到雨水少影響，產量會差些，不過茶農不會因為產量少而刻意調漲價錢，預計今年春茶每台斤落在1500至2000元。
阿里山茶產業運銷合作社的「春櫻漫舞，作伙來啉茶」茶會活動準備北部文山包種茶、中部梨山15年老茶、南部嘉義梅山早期龍珠茶共3個茶款，合作社表示，去年辦的戶外茶會獲肯定，今年花旗木正值繽紛燦爛，一邊喝茶一邊賞花。
縣長翁章梁說，目前竹崎鄉瘋花旗木，在這樣氛圍下辦喝茶日，這樣的環境、空間感受非常地好，要推廣喝茶促進健康、多喝茶準沒事，嘉縣以高山茶聞名，希望多消費也介紹給外縣市民眾知道。
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