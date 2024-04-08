還地於河 台南祕境森林下月開放

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台南南區竹溪寺旁、緊鄰市立體育公園的哈赫拿爾森林是市區唯一仍保持森林樣貌綠地，市府爭取到1.41億元做改造工程，預計下月完工開放。水利局表示，移除既有廢棄構造、垃圾，開闢洪泛平原，並設置日、月兩座浮島，提供完善步道設施，打造一塊遠離都會塵囂且富含歷史文化底蘊的野趣淨地。

哈赫拿爾森林曾是野鹿群棲的古獵場，林中仍維持巨樹參天的原始林相，是府城珍稀的自然資源之一，環保團體曾經憂心工程會破壞森林。

市府表示，環境改善工程以低度開發原則，完整保留森林林相的原始風貌，減少使用混凝土、瀝青等硬鋪面，動線為軟性鋪面，為森林內的野生動物保留生物通道，另，步道導入定點解說，適度提供民眾親近、探訪此一都市綠肺與蜿蜒其中的水脈。

水利局長邱忠川解釋，整個竹溪水環境改善計畫最重要的核心價值在於還地於河，將水岸綠地向兩岸拓展延伸至周邊社區，東側大林國宅區、西側臨水交社文化園區、北側為五妃廟與慶中街商圈、南側為市區內珍貴的哈赫拿爾森林，東西向的「人文歷史軸線」，透過開放空間綠地、無障礙動線，串起周邊社區生活。

而南北向的「自然生態軸線」是串聯整體竹溪水環境改善的重點，透過拋石護岸、跌水及棲地營造及植栽等，讓竹溪恢復河川的生命力。