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南市安定真護宮今近午燒王船 為花蓮地震祈福

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市安定真護宮今近午燒王船，王船由信眾緩緩推往王船地準備火化。記者謝進盛／攝影
南市安定真護宮今近午燒王船，王船由信眾緩緩推往王船地準備火化。記者謝進盛／攝影

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台南市安定真護宮甲辰科五朝王醮南瀛王船祭文化季，今早上舉行壓軸「送王」燒王船遊天河醮典，會場湧入大批熱情信眾，近午11點11分王船起燃，王船陷入火海，廟方也特別邀請與會信眾為這次花蓮地震災民祈福，盼早日恢復重生。

真護宮3年1科南瀛王船祭王船由王船師傅林良太打造，王船龍骨12.6尺、船長36尺、寬10.7尺、桅36尺，由著名工藝師杜柏錡彩繪，今早7點不到從真護宮王船廠拖出，稍晚由市長黃偉哲、退輔會主委馮世寬、立委郭國文、副議長林志展等人與廟方一同行五獻禮祭祀儀式後，上千信徒眾一齊以4條繩索將王船拉至500公尺外王船地。

真護宮主委陳榮春說，這次香科信眾參與踴躍，王船添載品逾1萬3千份，數量為歷科之最，此科王船長為淡水行天武聖宮玄微師父，廟方首度獲得代天巡狩同意賜三寶，包括發財金錢母、王醮護身符及王船平安符水，限量1500分，由王船長從王船上拋下，賜給有緣人。

廟方人員隨即依古禮立船桅、裝添載品和相關祈福儀式，周圍有陣頭與神轎護持繞行王船，現場鑼鼓喧天，相關作業就緒，11點11分王船冒煙起火，火勢延燒吞噬船身，王船陷入一片火海，在數百民眾見證祈福，王船與添載品逐漸火化，王船祭活動圓滿落幕。

市府表示，大台南今年進入香科高峰期，由安定蘇厝真護宮王船祭外，後續還有學甲慈濟上白礁祭典、鹿耳門聖母廟土城香、安定蘇厝長興宮瘟王祭、麻豆代天府麻豆香、西港慶安宮西港香等，熱鬧可期。

南市安定真護宮今近午燒王船，王船起燃陷入火海，並為花蓮地震災民祈福。</p><!--5--><p> 記者謝進盛／攝影
南市安定真護宮今近午燒王船，王船起燃陷入火海，並為花蓮地震災民祈福。

記者謝進盛／攝影

南市安定真護宮今近午燒王船，王船起燃陷入火海，並為花蓮地震災民祈福。記者謝進盛／攝影
南市安定真護宮今近午燒王船，王船起燃陷入火海，並為花蓮地震災民祈福。記者謝進盛／攝影
南市安定真護宮今近午燒王船，王船填添載包達1萬3000份，創歷科之最。記者謝進盛／攝影
南市安定真護宮今近午燒王船，王船填添載包達1萬3000份，創歷科之最。記者謝進盛／攝影
南市安定真護宮今近午燒王船，王船起燃陷入火海，並為花蓮地震災民祈福。記者謝進盛／攝影
南市安定真護宮今近午燒王船，王船起燃陷入火海，並為花蓮地震災民祈福。記者謝進盛／攝影
南市安定真護宮今近午燒王船，造型華麗的王船由眾人推往王船地準備火化。</p><!--8--><p> 記者謝進盛／攝影
南市安定真護宮今近午燒王船，造型華麗的王船由眾人推往王船地準備火化。

記者謝進盛／攝影

台南 燒王船 神轎

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