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震後出遊 平地露營區湧人潮

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
台南柳營德元埤荷蘭村提供露營區，又有獨木舟體驗，連假每天有2、30帳入住。記者莊曜聰／攝影
台南柳營德元埤荷蘭村提供露營區，又有獨木舟體驗，連假每天有2、30帳入住。記者莊曜聰／攝影

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花蓮震災後餘震頻繁，讓民眾怕怕，清明連假出遊不「上山」改「下海」或往平地走，台南北門雙春濱海遊憩區22個星空帳全被訂滿，60個自搭帳空位假期使用率約3分之1，這2天臨時又多出1、20帳入園；柳營德元埤荷蘭村的露營人數也比去年連假增長2成，王姓市民說，同樣露營，到山上怕遇到地震落石、海邊怕海嘯，還是平地最安全。

近年露營風盛行，大部分民眾都選擇往山區跑，開上幾小時路程都不嫌累，3日發生花蓮大地震很嚇人，後續還餘震不斷，不少人臨時決定轉移陣地，台南市幾處平地露營區都湧入人潮。

北門雙春濱海遊憩區可踏浪，乘管筏遊水漾森林，走木棧道欣賞濕地生態，晚上還能看星空，業者設置星光帳提供住宿，每逢假日一帳難求，還有外國遊客指名，露營區有60個空位，原本假日使用率在3成左右，這2天多了20帳左右，與去年相比增加1倍以上。

柳營德元埤荷蘭村有純風力運轉的荷蘭風車、巨型荷蘭鞋及鬱金香等裝置，園內也提供露營場地，業者申請在德元埤水域內營運獨木舟，增加遊程選擇，連假這3天客人共訂90頂露營帳，比去年增加1成左右。

高雄來的王姓遊客帶妻小前來雙春遊憩區，他說之前會到花東或南投露營，但地震後看到災情報導有點疑慮，這次特別來海邊走走，再買些海鮮晚上烤肉，希望天氣晴朗能看到星星，周邊沒有山、沒有高樓建物，安心許多。

地震 荷蘭 露營區

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