受地震波及 阿里山櫻花季遊客稀落

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嘉義縣知名阿里山國家森林遊樂區櫻花季，將在10日結束，觀光旅宿業原預期清明連假會迎來滿滿人潮，前天連假首日卻只有2000多人入園。

旅宿業說，受花蓮大地震波及，許多遊客不敢上山退訂房間，今年花季人數比去年減少，主因是氣候影響，花季主角櫻花開花提早，平地賞花去處也多，分散了客源。

林業保育署嘉義分署統計，去年花季約13萬人入園，今年同期約11萬人，減少2萬人，清明連假，上山遊客可在阿里山工作站前、慈雲寺、商店區、祝山林道、舟之橋等地，觀賞到盛開中的普賢象櫻、玉山杜鵑、紫藤、一葉蘭等。

嘉義縣旅館公會前理事長陳昆茂說，今年花季遊客減少主因是受氣候影響，櫻花開花提早約半個月，許多遊客提早日上山賞花，且花同期間平地賞花的去處多，分散客源，清明連假期間，嘉義未受震災，阿里山公路安全暢通，原預期會湧入滿滿人潮，但受花蓮大地震影響，許多遊客仍不敢上山，退訂房間。

每年花季，阿里山遊樂區櫻花綻放、花況佳，今年櫻王染井吉野櫻提早滿開，花季約到4月10日止，陳昆茂表示，櫻王染井吉野櫻過去約在3月20日盛開，今年提早10多天滿開，假日訂房接近客滿，平日還有房間可預訂。